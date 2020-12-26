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في رسالة للأمم المتحدة.. البحرين تنفي اتهامات قطر باختراق مقاتلات بحرينية الأجواء القطرية

قطر سبق أن اشتكت إلى الأمم المتحدة من اختراق 4 طائرات مقاتلة بحرينية الأجواء القطرية (الجزيرة)
قطر سبق أن اشتكت إلى الأمم المتحدة من اختراق 4 طائرات مقاتلة بحرينية الأجواء القطرية (الجزيرة)
26/12/2020

وجّهت البحرين رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، قالت فيها إن ادعاءات قطر بشأن اختراق 4 طائرات مقاتلة بحرينية الأجواء القطرية في التاسع من الشهر الجاري، غير صحيحة.

ووجّه المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيها إن "الادعاءات القطرية الباطلة بشأن قيام 4 طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية، أمر مؤسف ولا يمت للحقيقة بصلة".

واعتبرت رسالة البحرين أن الادعاءات القطرية تهدف إلى زعزعة الأمن في المنطقة.

وأضافت الرسالة أنه من الأولى لقطر أن تلتفت إلى أزمتها المتمثلة في استمرار سلوكها العدائي ودعمها للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، حسب قولها.

وناشدت البحرين -في رسالتها- الأمم المتحدة اتخاذ اللازم لوقف ما وصفته بالممارسات القطرية العدائية.

وقالت البحرين إنها ستواصل السعي لإيجاد حلول سلمية، وفقا للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.

وكانت المندوبة القطرية الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، قد وجّهت إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، رسالة تضمنت إخطارا رسميا من حكومة قطر، باختراق الطائرات العسكرية البحرينية المجال الجوي لدولة قطر فوق المياه الإقليمية القطرية.

وعبّرت الرسالة عن استنكار قطر بشدة لهذه الخروق بوصفها انتهاكا لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها، مشيرة إلى أن هذه الخروق تعتبر تصعيدا يرفع من حدة التوتر في المنطقة الذي ساهمت البحرين في زيادته، من خلال اشتراكها فيما وصفته بالحصار الجائر، والإجراءات الأحادية غير القانونية وغير المبررة على دولة قطر.

ونبّهت الرسالة القطرية إلى أن هذه الخروق ليست الأولى التي تقوم بها طائرات عسكرية بحرينية لأجواء دولة قطر، وشددت على أن تكرار هذه الحوادث يدل على استهتار بالالتزامات الدولية من جانب مملكة البحرين لا يمكن السكوت عليه.

المصدر : الجزيرة

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