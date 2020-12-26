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سياسة|مغرب

بعد اتفاق التطبيع.. اتصال هاتفي بين ملك المغرب ورئيس وزراء إسرائيل

من حفل توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل يوم الثلاثاء الماضي (الفرنسية)
من حفل توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل يوم الثلاثاء الماضي (الفرنسية)
25/12/2020

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الجمعة.

وقال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي جدد خلال الاتصال التأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية، كما أكد لنتنياهو الدور الرائد للمغرب من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ونوه العاهل المغربي بإعادة تفعيل آليات التعاون بين المغرب وإسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية.

ويوم الثلاثاء الماضي، استقبل ملك المغرب وفدا أميركيا وإسرائيليا، وتم خلال الزيارة توقيع اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

ووقع الاتفاق كل من جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي، ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة -بعد حفل التوقيع- إن مكتب الاتصال الإسرائيلي سيعاد فتحه في الرباط خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب تدرك أن "إقامة علاقات دبلوماسية سلمية وودية وكاملة من مصلحة المغرب وإسرائيل، ومن شأنها أن تخدم السلام في المنطقة".

من جهته، أعرب كوشنر عن "سعادته بالمشاركة في تدشين عصر جديد من التعاون بين المغرب وإسرائيل".

وقال -في كلمة له بالعاصمة المغربية الرباط- إن "كلا البلدين يخطوان خطوة كبيرة بإعلان التزامهما باستئناف العلاقات الدبلوماسية وتنمية التعاون الاقتصادي بينهما".

المصدر : الجزيرة

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