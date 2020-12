كمية متفجرات غير مسبوقة.. الشرطة الأميركية تصف انفجار ناشفيل بالمتعمد وتكشف تفاصيل جديدة

كشفت شرطة مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية (جنوب شرقي الولايات المتحدة) بعض ملابسات الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة، ووصفته بالمتعمد، وفيما أكد محققون أن كمية المتفجرات لم يسبق استخدامها بأميركا، لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار إرهابا داخليا.

ووفق حصيلة أولية، أسفر الانفجار عن إصابة 3 أشخاص، في حين أكدت شرطة المدينة أنها لا تستطيع في هذه المرحلة تأكيد حدوث وفيات، وليس لديها معلومات بوجود جثث في موقع الحادث.

وبعد بضع ساعات من الانفجار، الذي وقع في وقت مبكر اليوم أمام برج يضم مكاتب شركة "إيه تي آند تي" (AT&T) للاتصالات، باشرت شرطة ناشفيل تمشيط جميع البيوت المحيطة بموقع الانفجار، وذلك في إطار تحقيق واسع يقوده مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI)، ويتوقع أن يستغرق أياما.

كما تفقد عناصر من "إف بي آي" وخبراء المتفجرات الموقع، في حين قالت شرطة ناشفيل إنها ستقوم بمراجعة تسجيلات الكاميرات في المنطقة والأحياء المحيطة بها.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة آرون مكابي في مؤتمر صحفي إن الشرطة تعتقد أنه كان عملا متعمدا، مضيفا أنها لا تعلم ما إذا كانت هناك محاولات للقيام بتفجيرات أخرى، كما لا تعلم ما إذا كان أحد داخل السيارة حين انفجرت.

وكانت تقارير إخبارية أميركية تحدثت عن احتمال وجود سيارات أخرى مشبوهة في المدينة، بيد أن المتحدث باسم الشرطة المحلية أكد عدم العثور على متفجرات أخرى في موقع الانفجار، كما قال إنه لا علم للشرطة بوجود سيارات مشبوهة ربما تكون بدورها معدة للتفجير.

وقال مراسل الجزيرة إن خطوط الاتصال، بما فيها خطوط الطوارئ، انقطعت في مقاطعات بولاية تينيسي بعد انفجار ناشفيل.

#NashvilleExplosion who is making this announcement? pic.twitter.com/JqlIyi5o0z

ملابسات وتحقيقات

وقد كشفت شرطة ناشفيل جانبا من تفاصيل الانفجار، حيث قال المتحدث باسمها آرون مكابي إنها توجهت إلى مكان الحادث بعد تلقيها بلاغا عن إطلاق نار، ثم تم الاشتباه في السيارة، مشيرا إلى أنه تبعا لذلك تم إجلاء السكان من المباني المحيطة.

وأضاف مكابي أن الإنذار الذي سمعه السكان بإخلاء المنطقة بأن عبوة ستنفجر في السيارة صدر عن مكبر صوت داخلها.

وكان قد تم تداول مقطع من كاميرا مراقبة يتضمن تحذيرا من انفجار وشيك في نفس المكان الذي وقع فيه الحادث.

وفي وقت سابق، وصفت شرطة مدينة ناشفيل ما حدث بالمفاجأة، ورجحت أن الانفجار نجم عن قنبلة.

وأضافت أنها تلقت مكالمة بشأن سيارة مشبوهة، مشيرة إلى أنه أثناء توجه عناصر منها إلى المكان وقع الانفجار.

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن محققين قولهم إن كمية المتفجرات المستخدمة في الهجوم لم يسبق استخدامها في الولايات المتحدة.

وذكرت الشبكة أنه لم يتم بعد تحديد مشتبه به في الهجوم، مشيرة إلى أن الدوافع مجهولة، وأن رسالة التحذير التي سبقت الانفجار تؤكد عدم الرغبة في إيقاع ضحايا.

من جهته، قال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه لا يمكن في هذه المرحلة الكشف عن سير التحقيقات.

وأضاف أنه يبذل جهدا لمعرفة المسؤول عن الهجوم، داعيا السكان لتزويده بأي معلومات أو خيوط تدل على الفاعل.

وفي إجراء احترازي، علقت سلطات ناشفيل خدمات الحافلات، في حين دعا رئيس البلدية السكان إلى عدم التوجه إلى وسط المدينة، وذلك تحسبا -فيما يبدو- لحدوث انفجارات أخرى.

وقد قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تلقى إحاطة بشأن انفجار ناشفيل، مضيفا أنه سيواصل تلقي تحديثات منتظمة عن التطورات.

إرهاب داخلي؟

وتعليقا على طبيعة الهجوم، قال آندرو مكابي، نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، إن من الواضح أن الانفجار ناجم عن قنبلة كبيرة.

وأضاف مكابي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" (CNN) أن انفجارا بهذا الحجم سيتم التحقيق فيه على أنه عمل إرهابي محتمل، مشيرا إلى أن الشرطة قد تكون الهدف المحتمل للانفجار بالنظر إلى أنها كانت تستجيب لبلاغ عن مركبة مشبوهة عندما انفجرت.

من جهتها، قالت السناتورة عن ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، إن مكتب التحقيقات الفدرالي سيكشف اليوم بعض تفاصيل انفجار ناشفيل.

ويأتي الانفجار، وسط توترات سياسية في الولايات المتحدة مع استمرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في ادعاء تزوير انتخابات الرئاسة الماضية لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

كما أنه يأتي في ظل مخاوف من لجوء مجموعات يمينية متطرفة داعمة لترامب إلى العنف.

BREAKING: #explosion in downtown #Nashville near 2nd. Some people are saying it was possibly a car bomb. pic.twitter.com/cU3d1pXW5O

— Story still developing… (@ppv_tahoe) December 25, 2020