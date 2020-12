توتر جديد بالخليج.. واشنطن تحذر من اختبار إدارة ترامب وطهران تحملها مسؤولية العواقب

حذر مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين طهران من اختبار إدارة دونالد ترامب قبيل انتهاء ولايته، من جانبها نفت إيران اتهام ترامب بتورطها في قصف على سفارة واشنطن في بغداد، وسط أنباء عن تحريك غواصة إسرائيلية إلى مياه الخليج.

وقال أوبراين، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، إن الرئيس ترامب كان واضحا بشأن تحميل إيران مسؤولية مقتل أي جندي أميركي، واصفا ذلك بالخط الأحمر.

وأضاف أن ترامب ما يزال رئيسا حتى العشرين من يناير/كانون الثاني، وحذر إيران من أن تختبر نية الرئيس في هذه المسألة، حسب تعبيره.

كما قال مستشار الأمن القومي إن النظام الإيراني يريد إخراج الولايات المتحدة من تحالفاتها وشراكاتها، ويستعمل وكلاء له للقيام بهذه المهمة، كحزب الله والجماعات الشيعية الأخرى.

واعتبر أوبراين أن الوضع في العراق وإيران لا يختلف عما كان عليه طوال السنوات الأخيرة.

وحول الهجمات السيبرانية الأخيرة، قال أوبراين إن بلاده تقوم بتحقيق واسع بشأن هذه "العملية الاستخباراتية المتطورة" مضيفا أن هناك دولة تقف وراء تلك الهجمات وسيكشف عنها في الوقت المناسب.

كما أوضح أوبراين أن الولايات المتحدة تقوم بإصلاح أنظمتها المعلوماتية، للتأكد من أنها آمنة وأن الأبواب الخلفية مغلقة.

وكان ترامب، قال في تغريدة على تويتر "سفارة الولايات المتحدة في بغداد تعرضت مساء الأحد الماضي لهجوم بصواريخ مصدرها إيران" ومن جانبها نفت الخارجية الإيرانية ذلك قائلة إن اتهامات الإدارة الأميركية مكررة ولا أساس لها.

وكتب ترامب في تغريدة أخرى قائلا إنه سيحمّل إيران "المسؤولية في حال قُتل أي أميركي، وعليها أن تفكر مليا".

وأرفق الرئيس المنتهية ولايته بتغريدته صور 3 صواريخ، قال إنها لم تنفجر.

وقالت مجلة نيوزويك إن القادة العسكريين في البنتاغون وواشنطن في حالة تأهب قصوى، خوفا مما قد يفعله ترامب في الأيام المتبقية له في منصبه، كما ناقش كبار الضباط ما سيفعلونه إذا أعلن الرئيس الأحكام العرفية.

وتشارك القيادات العسكرية المسؤولة عن العاصمة واشنطن في التخطيط السري للطوارئ في حال استدعاء القوات المسلحة للحفاظ على النظام المدني أو استعادته خلال فترة التنصيب والانتقال، وفقا لأحد الضباط الذين تحدثوا للمجلة.

