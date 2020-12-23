البث الحي
سياسي|سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

نووي إيران بمجلس الأمن.. أوروبا تتمسك بالاتفاق وأميركا تدعو لمراجعته ومطلب جديد من إسرائيل ودول عربية

الاتفاق النووي الإيراني يكتسب زخما جديدا مع قرب رحيل الإدارة الأميركية الحالية (رويترز)
الاتفاق النووي الإيراني يكتسب زخما جديدا مع قرب رحيل الإدارة الأميركية الحالية (رويترز)
22/12/2020

شددت الدول الأوروبية اليوم الثلاثاء على تمسكها بالاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران عام 2015، وبينما طالبت واشنطن بمراجعة الاتفاق ليشمل البرنامج الصاروخي لطهران، أفادت تسريبات بأن إسرائيل ودولا عربية تقدمت بطلب للإدارة الأميركية المقبلة بشأن التعامل مع إيران.

وأكد مندوب الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ بأنه لا بديل عن الاتفاق النووي الإيراني، رغم تعرضه لتحديات وضغوط هائلة.

وفي كلمة له أمام مجلس الأمن، دعا إيران إلى التراجع عن قرارات خفض الالتزام، مؤكدا استمرار التعاون بين طهران والاتحاد الأوروبي، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وأضاف "نأسف لقرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات".

وقال الاتفاق النووي مع إيران صمد أمام الضغوط". وتحدث عن "تحديات هائلة واجهت خطة العمل المشترك".

وقالت مندوبة فرنسا في مجلس الأمن "نحن أمام لحظة مفصلية للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران".


صفقة شاملة
من جهته، قال مساعد المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ريشارد ميلز إن على إيران احترام قرارات مجلس الأمن ووقف سلوكها المزعزع للأمن والاستقرار الدوليين.

وأضاف أن على إيران قبول التفاوض على صفقة شاملة تتضمن البرنامج الصاروخي، وتضمن وقف دعمها لما سماه "الإرهاب". وقال "الأسلحة الإيرانية مستمرة في الانتشار في المنطقة المجاورة لإيران وخارجها".

وفي المقابل، قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إن أي محاولة لربط مستقبل الاتفاق النووي بقضايا خارجية محكوم عليها بالفشل.

وأضاف أن أي اقتراح لمراجعته أو إعادة التفاوض بشأنه أو تمديده سيكون ضد القرار 2231، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لإيران.

وقال إن بلاده تتوقع زيادة العقوبات الأميركية من الإدارة الحالية إلى آخر لحظة، وشدد على أن العقوبات التي فُرضت على إيران قوضت كل ثمار الاتفاق، وهدفها تجويع الشعب الإيراني.


إسرائيل ودول عربية
في السياق ذاته، أفاد موقع "بوليتيكو" (POLITICO) بأن دولا معارضة للاتفاق النووي مع إيران تمارس حملة ضغط دبلوماسي على إدارة بايدن بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وقال الموقع إن دولا عربية وإسرائيل تريد المشاركة في محادثات إدارة بايدن المستقبلية بشأن إيران.

ونُقل عن سفراء البحرين والإمارات وإسرائيل لدى الولايات المتحدة أن بلدانهم تواجه مخاطر أكبر من جانب إيران، مقارنة بالولايات المتحدة والدول التي صاغت الاتفاق.

وأضاف موقع "بوليتيكو" أن هذه الدول تفضل أن ينسى بايدن الصفقة الأصلية مع طهران، ويبرم اتفاقا جديدا أكثر صرامة، ويمكن أن يغطي حتى برامج إيران غير النووية، مثل الصواريخ الباليستية واستخدام المليشيات بالوكالة.

وذكر الموقع أن هذا التنسيق العربي الإسرائيلي مؤشر على تحول المشهد السياسي في المنطقة عما كان عليه عندما كان بايدن نائبا للرئيس، بعد تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من سياسي

وفد أميركي إسرائيلي يصل إلى العاصمة المغربية

جانب من وصول الوفد الأميركي الإسرائيلي إلى العاصمة المغربية الرباط (الأناضول)

باكستان للإمارات: لا يمكننا إقامة علاقات مع إسرائيل

قريشي كشف عن أنه أوضح لنظيره الإماراتي مدى أهمية فلسطين وكشمير بالنسبة للباكستانيين (رويترز)

السلالة الجديدة تعزل بريطانيا.. أوروبا وأميركا توزعان اللقاح والإنتربول يحذّر من جرائم مرتبطة بكورونا

(الجزيرة)

حكومة المناصفة باليمن.. هدنة مؤقتة بين الشمال والجنوب أم خطوة لترميم معسكر الشرعية؟

الرئيس عبد ربه منصور هادي يقيم في الرياض وأصدر مؤخرا مرسوما بتشكيل حكومة يمنية جديدة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

وصف قانون الميزانية بوصمة عار.. ترامب يتهم الجيش المصري بصرف أموال المساعدات الأميركية لشراء معدات عسكرية روسية

الكونغرس ربط الإفراج عن أكثر 300 مليون دولار من الأموال المرصودة لمصر بتحقيق تقدم في الإفراج عن سجناء سياسيين وحقوقيين (وكالة الأناضول)

وزير خارجية قطر يكشف عن اختراق في الأزمة الخليجية ولافروف يؤكد أهمية إطلاق نظام أمن جماعي في الخليج

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين) ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

في الطائرة والسيارة والفندق.. أفضل سبل الوقاية من فيروس كورونا أثناء السفر

إذا قررت أن تحلق في السماء، فضع في اعتبارك أن البقاء بأمان على متن الطائرة يتطلب أكثر بكثير من مجرد ارتداء الكمامة (الألمانية)

استجابة لبلاغ عنف منزلي.. مقتل 3 من الشرطة الفرنسية وإصابة رابع

أفراد الشرطة كانوا في مهمة للاستجابة لبلاغ عن عنف منزلي (غيتي-أرشيف)