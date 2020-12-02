تتعلق بالأنشطة البحرية.. قطر والولايات المتحدة توقعان اتفاقية عسكرية ثنائية

وقعت قطر والولايات المتحدة الأميركية اتفاقية عسكرية في إطار ترتيب تنفيذي بين وزارتي الدفاع القطرية والأميركية، وتتعلق بالأنشطة البحرية ونداء ميناء السفن لدولة قطر.

ووقع الاتفاقية عن دولة قطر قائد القوات البحرية الأميرية اللواء الركن عبد الله حسن السليطي، وعن الولايات المتحدة قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الفريق صامويل بابارو، بحضور رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم.

وعلى هامش حفل التوقيع أمس الثلاثاء، اجتمع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية مع قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون العسكري بين البلدين، وسبل تعزيزها.