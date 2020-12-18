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سياسة|قطر

قطر تكرم موظفي القطاع الصحي في يومها الوطني

جانب من الاستعراض العسكري الذي نظم اليوم في الكورنيش احتفالا باليوم الوطني لقطر (الجزيرة)
جانب من الاستعراض العسكري الذي نظم اليوم في الكورنيش احتفالا باليوم الوطني لقطر (الجزيرة)
18/12/2020-|آخر تحديث: 18/12/202012:41 PM (مكة المكرمة)

تحتفل دولة قطر اليوم بيومها الوطني تحت شعار "نحمدك يا ذا العرش"، كما تحتفي فيه بموظفي القطاع الصحي تكريما لهم لما قدموه من خدمات للمجتمع خلال أزمة فيروس كورونا.

وأدت فرقة موسيقية تابعة للجيش القطري أغنية خاصة بالذكرى ومهداة لموظفي القطاع الصحي في البلاد، أشادت فيها بدورهم في مكافحة الجائحة.

وشهد الاحتفال مسيرا واستعراضا عسكريا شاركت فيه تشكيلات مختلفة من القوات المسلحة القطرية وقوات الأمن والشرطة، كما أطلقت المدفعية 18 طلقة احتفاء بالذكرى.

واقتصر حضور المسير الوطني لهذا العام 2020 على أسر القطاع الصحي والجهات المشاركة عن طريق دعوات خاصة، التزاما بالتدابير الوقائية، لضمان الصحة والحرص على سلامة كافة أفراد المجتمع.

واليوم الوطني القطري هو الذكرى السنوية لتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر، الحكم عام 1878.

المصدر : الجزيرة

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بالصور.. قطر تحتفل بيومها الوطني

احتفلت قطر اليوم بيومها الوطني الذي يوافق 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وهو الثالث تحت الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عامين، وينظم هذا العام تحت شعار “المعالي كايده”.

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