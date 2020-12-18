قطر تكرم موظفي القطاع الصحي في يومها الوطني

تحتفل دولة قطر اليوم بيومها الوطني تحت شعار "نحمدك يا ذا العرش"، كما تحتفي فيه بموظفي القطاع الصحي تكريما لهم لما قدموه من خدمات للمجتمع خلال أزمة فيروس كورونا.

وأدت فرقة موسيقية تابعة للجيش القطري أغنية خاصة بالذكرى ومهداة لموظفي القطاع الصحي في البلاد، أشادت فيها بدورهم في مكافحة الجائحة.

وشهد الاحتفال مسيرا واستعراضا عسكريا شاركت فيه تشكيلات مختلفة من القوات المسلحة القطرية وقوات الأمن والشرطة، كما أطلقت المدفعية 18 طلقة احتفاء بالذكرى.

واقتصر حضور المسير الوطني لهذا العام 2020 على أسر القطاع الصحي والجهات المشاركة عن طريق دعوات خاصة، التزاما بالتدابير الوقائية، لضمان الصحة والحرص على سلامة كافة أفراد المجتمع.

واليوم الوطني القطري هو الذكرى السنوية لتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر، الحكم عام 1878.