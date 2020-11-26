أمير قطر يصل أنقرة للمشاركة في اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في استقباله، للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية الذي ينعقد اليوم الخميس.

وذكرت مصادر رئاسية أن الاجتماع بين الجانبين سيناقش تعزيز العلاقات الثنائية وسبل توطيد الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات.

كما سيوقع البلدان على اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم، أبرزها في المجالات العسكرية والاقتصادية والصناعية والتجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة المصادر المائية والطاقة.

وهذه القمة هي الـ28 بين الرئيس أردوغان والأمير تميم خلال 70 شهرا.

وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا وتنوعا، وقد مثّل الاجتماع الخامس للجنة الإستراتيجية العليا المشتركة تتويجا لتلك العلاقات، وتم تأسيس اللجنة في 2014، وعقدت 5 اجتماعات بين قطر وتركيا.

وخلال تلك الاجتماعات تم توقيع 52 اتفاقية و5 بيانات مشتركة، ومن المقرر أن يرتفع عددها خلال الاجتماع السادس للجنة.

وتتنوع تلك الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والصناعة والدفاع والأمن والاستثمار والطاقة والثقافة والملكية الفكرية والتعليم والشباب والاقتصاد وغيرها من مجالات التعاون الحيوية.