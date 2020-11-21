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سياسة

جرحى في إطلاق نار بمركز تجاري قرب ميلواكي الأميركية واستمرار البحث عن المنفّذ

مركز ماي فيلد التجاري في واواتوسا بعد إطلاق النار فيه (رويترز)
مركز ماي فيلد التجاري في واواتوسا بعد إطلاق النار فيه (رويترز)
21/11/2020

أصيب 8 أشخاص بجروح في إطلاق نار يوم الجمعة بالقرب من ميلواكي في ولاية ويسكونسن الأميركية، ولم يتم القبض على الجاني بحسب ما قالت الشرطة المحلية.

ووقع إطلاق النار في مركز ماي فيلد التجاري في واواتوسا إحدى ضواحي ميلواكي التي يبلغ عدد سكانها 47 ألف نسمة.

وقالت شرطة واواتوسا في بيان إنه "عندما وصلت فرق الإنقاذ لم يكن مطلق النار موجودا في مكان الواقعة"، مشددة على أن الخطر ما زال قائما، وطالبت السكان بالابتعاد عن المكان.

وقالت السلطات المحلية إنّ "7 بالغين وقاصرا نقلوا إلى المستشفى"، دون أن تتمكن من تحديد مدى خطورة إصاباتهم.

وأوضحت الشرطة أن مطلق النار -الذي لم تكشف هويته- هو "رجل أبيض في العشرينيات أو الثلاثينيات من عمره".

واحتمى العديد من الموظفين داخل المركز التجاري، بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهرهم مختبئين.

وجاء على صفحة فيسبوك التابعة للمركز التجاري الذي أُغلِق مؤقتا "نحن ممتنون لشرطة واواتوسا ونتعاون معهم في تحقيقاتهم".

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) على تويتر أنه توجه إلى الموقع أيضا.

وكان إطلاق نار قد أسفر عن مقتل 5 أشخاص في فبراير/شباط في مصنع للجعة في ميلواكي.

المصدر : وكالات

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