وفد بحريني رسمي بإسرائيل.. طلب لفتح سفارة و14 رحلة أسبوعية وشراكات في الاستثمار والصحة والتعليم

أعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني -اليوم الأربعاء- أنه تقدم بطلب رسمي إلى الحكومة الإسرائيلية لفتح سفارة في إسرائيل، والعمل على تأمين 14 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين.

وفي ندوة صحفية جمعت الزياني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال نتنياهو إن تل أبيب والمنامة كانتا على تواصل منذ سنوات قبل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن "السلام بين إسرائيل والبحرين مبني على أسس متينة من التعاون المشترك".

من جانبه، أعرب الزياني عن "سروره" لقيامه بالزيارة الأولى لإسرائيل بصفته وزيرا للخارجية، موضحا أنه سيناقش مع بومبيو ونتنياهو سبل تنفيذ "اتفاق أبراهام" (اتفاق التطبيع الموقع مع الإمارات وانضمت إليه البحرين)، كما دعا إلى استئناف مباحثات السلام مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين.

وكشف وزير الخارجية البحريني أن المنامة تركز على التعاون مع إسرائيل في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والتعليم وغيرها من المجالات، قائلا إنه سوف يتم تنفيذ نظام التأشيرة الإلكترونية بين البحرين اعتبارا من الأول من ديسمبر/كانون الأول.

كما كشف الزياني أن البلدين يعملان على تأمين 14 رحلة جوية بين إسرائيل والبحرين أسبوعيا.

أول رحلة تجارية

وترأس الزياني الوفد الذي سافر على متن رحلة طيران الخليج "جي.إف972" إلى مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب، في إشارة إلى رمز الهاتف الدولي لإسرائيل، في أول رحلة تجارية للشركة إلى تل أبيب.

وأشار بالمقابل، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس الغربية، إلى أن حكومة مملكة البحرين وافقت على الطلب الإسرائيلي لفتح سفارة في المنامة.

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني (يمين) ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي في مطار بن غوريون قرب تل أبيب (الأناضول)

وأعلن وزير الخارجية البحريني أنه وجه الدعوة إلى نظيره الإسرائيلي لزيارة المنامة الشهر المقبل للمشاركة في مؤتمر يعقد هناك، كاشفا عن أن نظيره الإسرائيلي وافق على تلبية الدعوة.

بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يأمل فيي زيارة البحرين قريبا، وتابع "اتفقنا في محادثاتنا على فتح سفارة إسرائيلية في المنامة وسفارة بحرينية في إسرائيل في أقرب وقت ممكن، وأنا آمل أن نتمكن من الاحتفال بافتتاحهما بحلول نهاية العام".

وأضاف "سنبدأ قريبا رحلات جوية مباشرة بين بلدينا، مما يسمح لمواطنينا بزيارة ومعرفة المزيد عن بلادنا الرائعة".

وتابع الوزير الإسرائيلي "أعدكم بالمجيء إلى المنامة في القريب العاجل، وسنواصل مناقشاتنا البناءة التي بدأناها اليوم وسنواصل تعزيز العلاقات بين بلداننا وشعوبنا".

وقال إنه اعتبارا من الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيتمكن المواطنون البحرينيون من التقدم للحصول على تأشيرات سفر إلى إسرائيل على موقع إنترنت خاص.

"أكثر من أصدقاء"

وتوجه أشكنازي إلى نظيره البحريني بالقول "نحن أكثر من مجرد أصدقاء، نحن أيضا شركاء نتشارك الرؤية والهدف والالتزام".

ووصل الزياني إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، في أول زيارة منذ التوقيع على إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين الشهر الماضي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي اعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل إنجاز تاريخي يسهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية رفضها اتفاقيات التطبيع بشكل واسع، وسط اتهامات بأنها طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.