البث الحي
سياسة

ما سر غياب السعودية؟.. قمة تجمع الإمارات والبحرين والأردن في أبو ظبي

قمة مكة المكرمة في 2018 جمعت كلا من الأردن والسعودية والكويت والإمارات (الأناضول)
قمة مكة المكرمة في 2018 جمعت كلا من الأردن والسعودية والكويت والإمارات (الأناضول)
17/11/2020

أعلن الديوان الملكي الأردني عقد قمة عربية ثلاثية الأربعاء في أبو ظبي، تجمع كلا من الإمارات والبحرين والأردن، مما أثار تساؤلات عن سر غياب السعودية عن هذا الاجتماع.

وأفاد الديوان الملكي الأردني الثلاثاء في بيان بأن ملك الأردن عبد الله الثاني توجه إلى أبو ظبي للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه بنظيره البحريني حمد بن عيسى، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وفي حين لم يحدد البيان أسباب عقد القمة ومحاورها، فإنه أشار إلى أن مشاركة ملك الأردن تأتي بدعوة من ولي عهد أبو ظبي.

وقد يثير غياب السعودية عن القمة الثلاثية علامات استفهام، حيث درجت العادة على حضورها في القمم التي تجمع حليفتيها الإمارات والبحرين، لا سيما منذ إعلان الدول الثلاث -بالإضافة إلى مصر- حصارا على دولة قطر في يونيو/حزيران 2017.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن حصار غير معلن فرضته السعودية على الأردن لعدم انضمامه إلى فريق الحصار على قطر، فرفعت السعودية الرسوم على الشاحنات القادمة من الأردن، وشدّدت إجراءات دخول السائقين، مما تسبب بخسائر كثيرة.

وأجبرت الضغوط الأردن حينها على خفض تمثيله الدبلوماسي مع الدوحة، كما غادر السفير القطري عمّان، وفقا لما أكدته أوساط سياسية أردنية آنذاك.

وفي منتصف 2018، احتضنت السعودية قمة رباعية بمكة المكرمة لبحث سبل دعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية، وبمشاركة كويتية وإماراتية، لتسفر القمة عن تعهدات بتقديم حزمة مساعدات اقتصادية وصفت بالهزيلة.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، استعادت قطر والأردن دفء العلاقات بينهما وتبادلا السفراء مجددا، وقال رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية القطرية عبد الله العكايلة لمراسل الجزيرة نت آنذاك إن دول الحصار تخلت عن الأردن بوقف المساعدات، فقدمت قطر منحة بقيمة 500 مليون دولار، ووفرت 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.

وفي فبراير/شباط الماضي، زار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عمان والتقى الملك عبد الله الثاني، حيث اتفق الطرفان على تفعيل اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم العالي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

قمة مكة.. تمخض الجبل فولد فأرا

انتهت قمة مكة الرباعية بشأن الأزمة الأردنية بتقديم حزمة مساعدات هزيلة ومخرجات متواضعة أثارت تساؤلات عما إذا كانت لمساعدة الأردن أم لزيادة الضغط عليه.

المزيد من سياسة

الجزيرة نت تفكك الإشاعات المروجة لإمكانية فوز ترامب

ترامب (يمين) يرفض الاعتراف بالهزيمة أمام بايدن (الأوروبية)

المغرب ينتهي من بناء الجدار الرملي في المنطقة العازلة بكركرات

من يشتري اللقاح أولا؟ دول تحجز كميات وأخرى تفاوض والأمم المتحدة تذكّر الأغنياء بالفقراء

شركة &#34;مودرنا&#34; تتوقع تداول لقاحها الشهر المقبل وتلقت العديد من طلبات الشراء (رويترز)

ستكون مخيبة لآمال السعوديين.. الرياض تستضيف قمة افتراضية لمجموعة الـ20 في ظل الركود والوباء

الرياض تستضيف السبت القادم قمة افتراضية لمجموعة الـ20 (رويترز)
الأكثر قراءة

بأقل من دقيقة.. غسول فم يقتل فيروس كورونا فما هو؟

كلوريد سيتيل البيريدينيوم هو عامل مضاد للميكروبات واسع النطاق (شترستوك)

أحمد زكي.. لماذا يحتفل غوغل بميلاده اليوم؟

أحمد زكي أثناء تلقيه العلاج بالإبر الصينية (مواقع التواصل الاجتماعي)

قره باغ.. تحذير روسي لأرمينيا وبرلمان تركيا يوافق على إرسال قوات لمراقبة وقف إطلاق النار

قوات حفظ سلام روسية في إقليم ناغورني قره باغ (رويترز)

بمشاركة عدد من رجال الدين.. صلاة إماراتية إسرائيلية مشتركة لمواجهة كورونا

أول رحلة مباشرة بين الإمارات وإسرائيل (التواصل الاجتماعي)