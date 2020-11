خطة السيسي لإرضاء بايدن.. تجديد وجوه الإعلام وهامش لمعارضة مستأنسة

كشف مصدر أمني مصري رفيع المستوى عن بدء السلطات المصرية عملية وصفها "بإحلال وتجديد" للوجوه الإعلامية، تماشيا مع التغييرات التي حدثت في الفترة الأخيرة، وأبرزها خسارة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال مصدر أمني مطلع إن السيسي يريد القيام بخطوة استباقية مع الإدارة الأميركية الجديدة، عبر تقديم وجوه جديدة تشكل صورة مختلفة يريدها بايدن والديمقراطيون في الولايات المتحدة، مع السماح لمعارضة مستأنسة بأخذ دور أكبر؛ بما يسهم في تصدير صورة ديمقراطية عن مصر.

واعتبر مراقبون أن السيسي يسعى إلى استنساخ نموذج مشوه من تجربة الرئيس الراحل حسني مبارك في السماح بهامش معارضة كبير في البرلمان، ونسبة أكبر في الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، لكنهم أكدوا أن السيسي لن يقدر على تلك التجربة التي يمكن أن تسمح بانتقادات حادة لشخص السيسي نفسه.

وتأتي الخطوة المصرية تفاديا لأي صدام متوقع مع الإدارة الأميركية الجديدة، خاصة بعد الانتقادات السابقة التي وجهها بايدن للسيسي في يوليو/تموز الماضي، وقال فيها "لا مزيد من الشيكات على بياض لدكتاتور ترامب المفضل". فضلا عن مطالبة أعضاء بالكونغرس الأميركي ونواب بالبرلمان الأوروبي -عبر رسائل منفصلة وجهوها إلى السيسي- باحترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

Mohamed Amashah is finally home after 486 days in Egyptian prison for holding a protest sign. Arresting, torturing, and exiling activists like Sarah Hegazy and Mohamed Soltan or threatening their families is unacceptable. No more blank checks for Trump’s "favorite dictator." https://t.co/RtZkbGh6ik

— Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2020