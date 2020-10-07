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أردوغان يزور الدوحة ويبحث مع الشيخ تميم العلاقات الإستراتيجية

الشيخ تميم (يمين) يستقبل أردوغان في قصر البحر بالدوحة (الأناضول)
الشيخ تميم (يمين) يستقبل أردوغان في قصر البحر بالدوحة (الأناضول)
7/10/2020

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الدوحة، حيث بحث الزعيمان العلاقات الإستراتيجية والإقليمية.

وفي زيارة عمل تستمر يوما واحدا، وصل أردوغان اليوم إلى الدوحة قادما من الكويت، حيث قدم التعازي إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر والرئيس التركي بحثا العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لوكالة الأناضول، عقد اللقاء في قصر البحر بالعاصمة القطرية، واستمر مدة ساعة و10 دقائق، ثم توجه الزعيمان لتناول مأدبة الغداء.

وكان في استقبال أردوغان بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية، وعدد من مسؤولي البلاد.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته وزراء الخزانة والمالية براءت ألبيرق، والشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تعززت العلاقات التركية القطرية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما شهد عام 2014 تأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا بين تركيا وقطر، مما أكسب العلاقات الاقتصادية بينهما زخما أكبر.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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