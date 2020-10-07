رويترز: قطر طلبت رسميا من واشنطن شراء طائرات إف-35 الشبح

ذكرت وكالة رويترز أن قطر قدمت طلبا رسميا للولايات المتحدة لشراء مقاتلات إف-35 الشبح (F-35) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية.

ونقلت الوكالة اليوم عن 3 مصادر وصفتها بالمطلعة أن قطر قدمت طلب اقتناء هذه الطائرات المتطورة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كما نقلت عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إن بلاده لا تؤكد أو تعلق على مقترحات مبيعات دفاعية إلى أن يتم إبلاغ الكونغرس بها.

وأشارت إلى العلاقات الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة، وذكرت في هذا السياق أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان التقى الشهر الماضي نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن، في ظل توجه أميركي لإعلان قطر حليفا إستراتيجيا من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشارت الوكالة إلى أن سعر طائرة إف-35 إيه (F-35A)، الجيل الخامس من الطائرة الشبح، يقدر بنحو 80 مليون دولار.

وقالت رويترز إن المفاوضات لعقد مثل هذه الصفقات يستغرق في العادة سنوات عدة.