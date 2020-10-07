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رويترز: قطر طلبت رسميا من واشنطن شراء طائرات إف-35 الشبح

طائرة من طراز إف-35 إيه (وكالة الأوروبية)
طائرة من طراز إف-35 إيه (وكالة الأوروبية)
7/10/2020

ذكرت وكالة رويترز أن قطر قدمت طلبا رسميا للولايات المتحدة لشراء مقاتلات إف-35 الشبح (F-35) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية.

ونقلت الوكالة اليوم عن 3 مصادر وصفتها بالمطلعة أن قطر قدمت طلب اقتناء هذه الطائرات المتطورة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كما نقلت عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إن بلاده لا تؤكد أو تعلق على مقترحات مبيعات دفاعية إلى أن يتم إبلاغ الكونغرس بها.

وأشارت إلى العلاقات الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة، وذكرت في هذا السياق أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان التقى الشهر الماضي نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن، في ظل توجه أميركي لإعلان قطر حليفا إستراتيجيا من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشارت الوكالة إلى أن سعر طائرة إف-35 إيه (F-35A)، الجيل الخامس من الطائرة الشبح، يقدر بنحو 80 مليون دولار.

وقالت رويترز إن المفاوضات لعقد مثل هذه الصفقات يستغرق في العادة سنوات عدة.

المصدر : رويترز

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