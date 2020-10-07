كورونا.. فرض ارتداء الكمامات بطهران وحظر تجوال في ألمانيا والأردن

أعلنت السلطات الإيرانية اعتزامها فرض استخدام الكمامات بطهران للحد من انتشار فيروس كورونا، بينما قررت السلطات في ألمانيا والأردن فرض حظر تجوال لمواجهة الجائحة.

وحتى فجر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 36 مليونا و28 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و53 ألفا، وتعافى ما يزيد على 27 مليونا و133 ألفا، وفق موقع ورلد ميتر (worldometer) المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

وقالت السلطات في إيران -أمس الثلاثاء- إنها بصدد فرض استخدام الكمامات الواقية في الأماكن العامة بالعاصمة طهران اعتبارا من السبت القادم، مع تسجيل عدد قياسي جديد للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 4151 حالة، ومعاناة المستشفيات من نقص الأسرّة خلال موجة ثالثة للتفشي.

وقال مساعد وزير الصحة إيرج حريرجي إن العاصمة تواجه أزمة أشد سوءا من باقي أجزاء البلاد الأخرى.

ونقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) قوله إن هناك 4793 مريضا بفيروس كورونا في مستشفيات طهران، بينهم 948 بالعناية الفائقة، و311 مريضا ينتظرون في غرف الطوارئ.

وكان الإلزام باستخدام الكمامات قد فرض داخل المنشآت العامة في يوليو/تموز، وسيطبق الآن في الأماكن المفتوحة أيضا في العاصمة.

وسجلت إيران أكثر من 479 ألف إصابة بفيروس كورونا، مما جعلها الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط، بينما تجاوز إجمالي الوفيات في البلاد 27 ألف حالة.

حظر شامل بالأردن

بدورها، قررت السلطات الأردنية فرض حظر تجوال شامل لمدة 48 ساعة يومي الجمعة والسبت المقبلين، على وقع تسجيل ارتفاع كبير غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الأيام الماضية.

وأكد مدير عمليات خليّة الأزمة في الأردن مازن الفراية، أنه سيتم تطبيق هذا القرار بنفس الآلية خلال الأسابيع المقبلة وحتى إشعار آخر.

وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر -في آخر تصريح له- عن تسجيل 12 وفاة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 1537 إصابة جديدة.

ارتفاع كبير في عدد المرضى الذين يتلقون العلاج من فيروس كورونا في المستشفيات الفرنسية (رويترز)

فرنسا.. 10 آلاف إصابة

وفي فرنسا، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 10 آلاف أمس الثلاثاء، وهو عدد يقل كثيرا عن إصابات يومية قاربت 17 ألفا تم تسجيلها السبت الماضي، لكن عدد الإصابات ما زال أكثر من مستوى 10 آلاف حالة الذي تم تسجيله للمرة الأولى في منتصف سبتمبر/أيلول.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى أكثر من 634 ألفا، وأن المتوسط المتحرك لـ7 أيام من حالات الإصابة الجديدة يوميا، زاد على 12 ألفا بقليل.

وزاد عدد من يعالجون في المستشفيات من فيروس كورونا 104 إلى 7397، في استمرار لاتجاه تصاعدي بدأ أوائل سبتمبر/أيلول، كما زاد عدد من يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزية من 11 إلى 1426.

حظر تجوال جزئي بألمانيا

وأعلنت مدينتا برلين وفرانكفورت الثلاثاء فرض حظر تجوال جزئي، والحد من الأنشطة الاجتماعية مع الارتفاع المقلق لعدد الإصابات بفيروس كورونا.

وفي العاصمة الألمانية، بات على غالبية المتاجر وكل المطاعم والحانات أن تغلق أبوابها من الساعة 23:00 حتى 6:00 صباحا اعتبارا من السبت القادم وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتستثنى من القرار الصيدليات ومحطات الوقود، لكن الأخيرة لن يسمح لها ببيع الخمور ليلا.

وفي الأيام السبعة الأخيرة، تجاوز عدد الإصابات في العاصمة الألمانية السقف الذي يعتبر حرجا، وبلغ عدد الحالات بين كل 100 ألف من سكان برلين في الأسبوع الأخير 44.2 من الحالات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت بلدية فرانكفورت فرض حظر تجوال بحلول الجمعة ولمدة أسبوع واحد على الأقل بين الساعة 22:00 والساعة 6:00 صباحا بالنسبة للمطاعم، إضافة إلى حظر استهلاك الخمور في الأماكن العامة والإلزام بالكمامة في الشوارع التجارية وداخل المحال.

ووصف رئيس بلدية فرانكفورت بيتر فيلدمان هذه الإجراءات بأنها "مشددة جدا"، لكنه لفت إلى أنها ستتيح "منع الإغلاق والحفاظ على حركة الاقتصاد".

امرأة تودع والدتها في وحدة العناية المركزة المخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا (رويترز)

أميركا.. وفيات كورونا تواصل الارتفاع

وذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 7 ملايين و436 ألفا منذ ظهور المرض فيها، بزيادة تتجاوز 39 ألف حالة على إحصائها السابق، وقالت إن عدد حالات الوفاة تخطى عتبة 209 آلاف حالة.

وسجلت المراكز إحصاءها الجديد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في 5 أكتوبر/تشرين الأول، في مقابل إحصائها السابق قبل يوم.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأميركية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أميركية على حدة.

البرازيل.. 41 ألف إصابة جديدة

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية -في بيان أمس الثلاثاء- أنها سجلت 41.9 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 11 سبتمبر/أيلول.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البرازيل إلى 4.9 ملايين، كما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 147 ألف وفاة.

دفن أحد ضحايا فيروس كورونا في نيجيريا (رويترز)

ارتفاع معدلات الإصابة في غرب أفريقيا

ويتواصل انتشار فيروس كورونا في نيجيريا وغانا وغامبيا وسيراليون وليبيريا، وهي من دول غرب أفريقيا.

وبحسب ما ذكر مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا -أمس الثلاثاء- فقد سجلت البلاد 120 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 59 ألفا و465 حالة.

وفي غانا، ذكر بيان صادر عن هيئة الخدمات الصحية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 46 ألفا و829، بينما بلغت الوفيات 303 حالات.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة الصحة في غامبيا أنه تم خلال آخر 24 ساعة تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا، رفعت الإجمالي إلى 3406 حالات.

أما في سيراليون، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 3613 بعد تسجيل 19 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

الوفيات كذلك ارتفعت إلى 117 حالة بعد تسجيل وفاتين خلال 24 ساعة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 2233 حالة.

وفي ليبيريا، بلغ إجمالي المصابين بالفيروس 1354، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 82، مقابل تعافي 1236 شخصا.

جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بكورونا في عموم أفريقيا تجاوز مليونا و534 ألفا، بينما تم تسجيل أكثر من 36 ألفا و900 وفاة ناجمة عن الإصابة.