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سياسة|أفغانستان

معظمهم من الطلاب.. هجوم انتحاري يودي بحياة مدنيين شرقي أفغانستان

الحكومة الأفغانية تطالب المفاوضين في الدوحة بوقف شامل لإطلاق النار (رويترز)
الحكومة الأفغانية تطالب المفاوضين في الدوحة بوقف شامل لإطلاق النار (رويترز)
3/10/2020

قتل 15 مدنيا وأصيب أكثر من 40، معظمهم طلاب، في حصيلة أولية لتفجير انتحاري وقع أمام مديرية شينواري في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، وفقا لمصادر حكومية.

وقال مراسل الجزيرة من كابل عمرو حلبي، إن انتحاريا نفذ هجوما بسيارة ملغمة استهدف إحدى مديريات ننغرهار القريبة من الحدود الباكستانية، ثم تبعه هجوم من قِبَل مسلحَيْن لا يزالان يشتبكان مع قوات الحكومة الأفغانية.

وقد وقع الانفجار بالقرب من مستشفى ومدرسة ما جعل معظم الضحايا من الطلاب، والإصابات خطيرة بحسب مصادر طبية.

وتأتي هذه العملية بعد 3 أيام من تفجير آخر وسط أفغانستان تسبب أيضا بسقوط قتلى وجرحي.

وولاية ننغرهار التي وقع فيها التفجير مشمولة بوقف إطلاق النار بين حركة طالبان والولايات المتحدة، وفق المفاوضات الجارية في الدوحة.

وتطالب الحكومة الأفغانية المفاوضين في الدوحة بوقف إطلاق نار شامل يجنب البلاد الفوضى ومزيدا من الضحايا.

المصدر : الجزيرة

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