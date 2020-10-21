الذخائر الذكية والضربات القوية.. تعرف على خصائص الطائرات المسيرة التركية وأدائها في المعارك

بعد أن أحدثت تحولا نوعيا وسريعا في سير المعارك، باتت الطائرة المسيرة التركية تحظى بأهمية قصوى وارتفع الطلب عليها، في حين يجري حاليا العمل على تطوير الذخائر الذكية الصغيرة التي تستخدمها هذه الطائرات، وفيما يأتي عرض لإمكاناتها.

قلبت الموازين

يقول مراد إكينجي المدير العام لشركة "روكيتسان" (Roketsan) التركية لصناعة الصواريخ، إن الأيام أثبتت أهمية برنامج تطوير الطائرات التركية المسلحة دون طيار.

ويشير إلى أن الطائرات التركية دون طيار من طراز "بيرقدار تي بي 2" (Baykar Bayraktar TB2)، وفرت كثيرا من القدرات، والإمكانات اللازمة للقوات المسلحة التركية خلال العمليات العسكرية التي شهدتها مختلف الجبهات، ومناطق الصراع .

وشكر إكينجي كل من ساهم في تطوير قطاع الطائرات المسيرة في تركيا، مشيرا إلى أن تطوير هذا القطاع قلب الموازين لصالح تركيا في العديد من العمليات العسكرية.

ولفت إلى أن القوات المسلحة التركية استخدمت الطائرات من طراز "بيرقدار تي بي 2″، وغيرها من الطائرات دون طيار تركية الصنع، بفعالية كبيرة في العديد من الجبهات .

الذخائر الصغيرة الذكية

ويقول إكينجي "سلاحنا الرئيس في هذا النوع من الطائرات هو من عائلة الذخائر الذكية صغيرة الحجم من طراز "إم إيه إم-إل" (MAM-L)، و"إم إيه إم-سي" (MAM-C).

ويشير إلى أن هذا النوع من الأسلحة الذي تم استخدامه وفّر ميزات مهمة للغاية من حيث دقة الإصابة وقوة الضربات الصاروخية.

ويلفت إكينجي إلى أن شركة روكيتسان التركية لصناعة الصواريخ تمكنت من إدخال تحسينات جدية، وطورت هذا النوع من الأسلحة الذكية عن طريق الأداء والمعلومات التي حصلت عليها من ساحات المعارك.

تفوق عالمي

ويشير إكينجي إلى أن قطاع الذخائر الذكية صغيرة الحجم في تركيا شهد خلال المدة الأخيرة تطورا ملحوظا، متميزا على نظرائه في عدد من دول العالم، كما تحول إلى نوع مهم من الذخائر القادرة على تغيير مجرى الحرب.

وينوه إلى أن الذخائر الذكية صغيرة الحجم أثبتت كفاءة عالية من الناحية التشغيلية، كما أنها تمتعت بمستوى عال جدا من الكفاءة لدى استخدامها من قبل القوات المسلحة التركية.

الطائرات المسيرة التركية تستخدم الذخائر الذكية صغيرة الحجم التي أثبتت كفاءة عالية من الناحية التشغيلية (الأناضول)

تطوير الذخائر الذكية

ويقول إكينجي إن شركته تواصل العمل من أجل إدخال المزيد من التطوير في الجودة والأداء إلى قطاع الذخائر الذكية صغيرة الحجم، ولا سيما على الإصدارات الأكثر تقدما من طراز "إم إيه إم-إل"، و"إم إيه إم-سي"، من أجل توسيع هذه العائلة.

ويضيف، أن القوات المسلحة التركية ستبدأ قريبا باستخدام أنواع جديدة من الذخائر الذكية صغيرة الحجم من الطرازين المذكورين آنفا في الطائرات المسيرة من طرازي "آقنجي" (Akıncı)، و"آقسنغر" (Aksungur).

ويلفت إكينجي، إلى أن شركته تعمل أيضا على تنويع منتجاتها من الرؤوس الحربية المختلفة التي تمتلك قدرات حربية متعددة.

ويشير إلى أن أبرز تلك القدرات "الإطلاق من منصات مختلفة"، مما سيساهم في تطور عائلة الأسلحة الذكية صغيرة الحجم في الفترة المقبلة.

نتائج ملموسة

يقول إكينجي، إنه وبالتوازي مع النجاحات التي حققتها هذه الأسلحة في الساحة الدولية، شهد قطاع الذخائر الذكية صغيرة الحجم، والطائرات المسلحة، وغير المسلحة دون طيار تركية الصنع، إقبالا من عدد من البلدان أبرزها أوكرانيا، وأذربيجان.

ويضيف "نرى في مقاطع الفيديو الأخيرة، أن هذا النوع من الذخائر والطائرات وفر ميزات عملياتية مهمة للغاية لجيش أذربيجان الشقيق".

ويتابع، أن جيش أذربيجان لا يزال يحقق إنجازات عسكرية مهمة، من خلال استخدام هذه التقنيات العسكرية التي حققت له إصابات دقيقة ومؤكدة للأهداف.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ" ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفوزولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.

ارتفاع الطلب

ويؤكد إكينجي أنه مع زيادة الاستخدام الفعال للطائرات المسلحة دون طيار في ساحة المعركة، ارتفع الطلب والحاجة إلى مثل هذه الحلول التي حققت نتائج ملموسة.

ويشير إلى أن مفهوم الحرب تطور من استخدام المنصات الثقيلة والكبيرة إلى منصات أخف وزنا، وغير مأهولة، وأكثر ذكاء.