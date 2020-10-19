مغردون بحرينيون وعرب ينددون بزيارة أول وفد إسرائيلي معلن إلى المنامة

جدد مغردون بحرينيون وعرب التنديد باتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل، وأشادوا بتظاهر ناشطين بحرينيين ضد وصول أول وفد إسرائيلي معلن إلى المنامة.

وشارك عشرات البحرينيين، أمس الأحد، في احتجاج على وصول وفد إسرائيلي إلى بلادهم، رافعين لافتات منددة باتفاقات أسفرت عنها أول زيارة إسرائيلية رسمية معلنة للمنامة.

ونشر عشرات المغردين العرب، عبر حساباتهم على منصات التواصل، صورا ومقاطع فيديو للمظاهرات، كما دشنوا هاشتاغا (وسما) باسم #بحرينيون_ضد_التطبيع.

خروج مسيرة شعبية غاضبة على أرض #البحرين ترفض تدنيس الأراضي البحرينية و ترفع شعارات تؤكد بأن التطبيع لا يمثلها #بحرينيون_ضد_التطبيعhttps://t.co/tClGr4r8vq pic.twitter.com/IEMzsxn2be — ebtisam Alsaegh (@ealsaegh) October 18, 2020

وعلق حساب باسم وائل زقوت عبر موقع تويتر على صور الاحتجاجات الشعبية، قائلا "هؤلاء أشقاؤنا في البحرين هم رهاننا، هم قوانا الحية، شعبنا لن ينسى هذه المواقف، مجدنا وسند ظهورنا".

وبدوره، ندد الإعلامي القطري جابر الحرمي بالتطبيع، وأشاد بالمظاهرات التي خرجت في المنامة.

نظام #البحرين يحتفل بإقامة علاقات دبلوماسية وتسيير رحلات جوية مباشرة مع الكيان الإسرائيلي .. وشعب #البحرين يخرج في مظاهرات يندد بخطوات #التطبيع ويؤكد : القرار لا يُمثّلنا ..#بحرينيون_ضد_التطبيع #خليجيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/7dWl4uBIKK — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 18, 2020

أما المدونة فاطمة الوحش، فقالت في تغريدة "بداية ثورة بحرينية ستقتلع كل الدمى، التي على عروش كنتونات (في إشارة لبعض الدول الخليجية) البترودولار".

وتساءلت فاطمة "التطبيع الصهيوعرباني هدية.. هل رأيتم أغبى من أولئك البعران الذين أهدوا عدوهم هدية لم يحلم بها؟".

استغلت السلطات البحرينية تهمة "الخيانة والعمالة للخارج" طوال سنوات ضد معارضيها وكل من ينتقدها، بينما نراها اليوم تهرول لاهثة للحاق بقطار التطبيع لإرضاء حكام #الامارات و #السعودية ضاربة شعبها بعرض الحائط #التطبيع_خيانة #بحرينيون_ضد_التطبيع لا أهلا ولا سهلا بكم pic.twitter.com/pt1aZaFKHr — Yahya Alhadid (@YahyaAlhadid) October 18, 2020

وقال الاقتصادي المصري نادر الفرجاني عبر تويتر "مظاهرات واسعة ضد التطبيع الصهيوني تجوب شوارع البحرين، والحكومة تتسول التأييد الشكلي من أي جهة".

أما الناشط يوسف الخجا، فنشر عدة تغريدات وصور وفيديوهات عن المظاهرات، وقال في تغريدة "لا أهلا ولا سهلا بقتلة الأطفال على أرض البحرين الطاهرة".

بدورها، قالت المدونة دينا منتصر في تغريدة "لم أكن أتخيل فى يوم أن يكون التطبيع علنيا، التعامل كان من تحت لتحت (متسترا) احتراما للدم المسال يوميا وقدسية الأرض.. لا يوجد أي مبررات للخيانة".

ونشررت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تم حلها، وهي أكبر جهة معارضة في البحرين، صورا ومقاطع مصورة لخروج عشرات من المحتجين في أحد الشوارع، حيث رفعوا العلمين البحريني والفلسطيني ولافتات مدون عليها عبارات مثل "التطبيع خيانة"، "ويا صهاينة اخرجوا من أرضنا اتفاقكم باطل".

وحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية، تم الأحد توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات تؤسس لتعاون بين المنامة وتل أبيب، وتحقق مصالح البلدين.

أما صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية فذكرت أن البلدين وقعا إعلانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وستشمل سلسلة من الاتفاقيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، إضافة إلى فتح سفارتين وتبادل السفراء.