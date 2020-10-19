البث الحي
سياسة

مغردون بحرينيون وعرب ينددون بزيارة أول وفد إسرائيلي معلن إلى المنامة

وزير خارجية البحرين ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوقعان اتفاقيات تعاون بالمنامة (الأناضول)
وزير خارجية البحرين ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوقعان اتفاقيات تعاون بالمنامة (الأناضول)
19/10/2020

جدد مغردون بحرينيون وعرب التنديد باتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل، وأشادوا بتظاهر ناشطين بحرينيين ضد وصول أول وفد إسرائيلي معلن إلى المنامة.

وشارك عشرات البحرينيين، أمس الأحد، في احتجاج على وصول وفد إسرائيلي إلى بلادهم، رافعين لافتات منددة باتفاقات أسفرت عنها أول زيارة إسرائيلية رسمية معلنة للمنامة.

ونشر عشرات المغردين العرب، عبر حساباتهم على منصات التواصل، صورا ومقاطع فيديو للمظاهرات، كما دشنوا هاشتاغا (وسما) باسم #بحرينيون_ضد_التطبيع.

وعلق حساب باسم وائل زقوت عبر موقع تويتر على صور الاحتجاجات الشعبية، قائلا "هؤلاء أشقاؤنا في البحرين هم رهاننا، هم قوانا الحية، شعبنا لن ينسى هذه المواقف، مجدنا وسند ظهورنا".

وبدوره، ندد الإعلامي القطري جابر الحرمي بالتطبيع، وأشاد بالمظاهرات التي خرجت في المنامة.

أما المدونة فاطمة الوحش، فقالت في تغريدة "بداية ثورة بحرينية ستقتلع كل الدمى، التي على عروش كنتونات (في إشارة لبعض الدول الخليجية) البترودولار".

وتساءلت فاطمة "التطبيع الصهيوعرباني هدية.. هل رأيتم أغبى من أولئك البعران الذين أهدوا عدوهم هدية لم يحلم بها؟".

وقال الاقتصادي المصري نادر الفرجاني عبر تويتر "مظاهرات واسعة ضد التطبيع الصهيوني تجوب شوارع  البحرين، والحكومة تتسول التأييد الشكلي من أي جهة".

أما الناشط يوسف الخجا، فنشر عدة تغريدات وصور وفيديوهات عن المظاهرات، وقال في تغريدة "لا أهلا ولا سهلا بقتلة الأطفال على أرض البحرين الطاهرة".

بدورها، قالت المدونة دينا منتصر في تغريدة "لم أكن أتخيل فى يوم أن يكون التطبيع علنيا، التعامل كان من تحت لتحت (متسترا) احتراما للدم المسال يوميا وقدسية الأرض.. لا يوجد أي مبررات للخيانة".

ونشررت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تم حلها، وهي أكبر جهة معارضة في البحرين، صورا ومقاطع مصورة لخروج عشرات من المحتجين في أحد الشوارع، حيث رفعوا العلمين البحريني والفلسطيني ولافتات مدون عليها عبارات مثل "التطبيع خيانة"، "ويا صهاينة اخرجوا من أرضنا اتفاقكم باطل".

وحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية، تم الأحد توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات تؤسس لتعاون بين المنامة وتل أبيب، وتحقق مصالح البلدين.

أما صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية فذكرت أن البلدين وقعا إعلانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وستشمل سلسلة من الاتفاقيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، إضافة إلى فتح سفارتين وتبادل السفراء.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

بعد شهر من التطبيع مع الإمارات والبحرين.. إسرائيل تقرّ بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ضمن مشروع أشمل لبناء 5 آلاف وحدة، ويأتي ذلك بعد شهر من تطبيع الإمارات والبحرين رسميا مع إسرائيل.

بعد توقيع اتفاق التطبيع.. إسرائيل والبحرين تدشنان اليوم علاقاتهما الدبلوماسية

وقعت إسرائيل والبحرين رسميا اتفاق التطبيع بينهما بعد مباحثات أجراها وفد إسرائيلي وأميركي مشترك بالمنامة، ويقضي الاتفاق بإقامة علاقات دبلوماسية وتعاون تجاري، فيما خرجت مظاهرات بالمنامة تندد بالاتفاق.

المزيد من سياسة

مقاطعة بضائع فرنسا.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وباكستان تتهمه بمهاجمة الإسلام والمغرب يدين

في خضم أزمة الرسوم المسيئة.. أمير مكة يستقبل سفير فرنسا ويثير انتقادات بمواقع التواصل

صورة نشرها حساب إمارة مكة للقاء خالد الفيصل بالسفير الفرنسي (مواقع التواصل)

ليبيا.. المجلس الأعلى: اتفاق الهدنة لا يقرّ بشرعية قوات حفتر ولا يشمل الاتفاق مع تركيا

المجلس الأعلى للدولة رحّب بالاتفاق الموقّع في جنيف (الجزيرة-أرشيف)

شرق المتوسط.. إسرائيل تنضم لمباحثات يونانية قبرصية وتركيا تمدد أعمال التنقيب

تركيا تمدد مهمة سفينة &#34;عروج ريس&#34; حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني (الأناضول)
الأكثر قراءة

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)

مجاملة ريال مدريد وسرقة الكلاسيكو.. الصحافة الإسبانية تفتح النار على التحكيم وزيدان يدافع

راموس يسقط على الأرض قبل احتساب الحكم ركلة جزاء لصالحه (رويترز)