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سياسة

بعد اتهامه بالإساءة للسعودية.. القضاء الكويتي يوقف نفاذ الحكم بسجن ناصر الدويلة

الدويلة سبق أن انتقد إقامة الحفلات في السعودية تزامنا مع الحرب في اليمن (الجزيرة)
الدويلة سبق أن انتقد إقامة الحفلات في السعودية تزامنا مع الحرب في اليمن (الجزيرة)
12/10/2020

قرر القضاء الكويتي اليوم الاثنين وقف نفاذ الحكم بسجن عضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، وذلك بعد قيامه بتسليم نفسه لسلطات بلاده منذ نحو 3 أشهر، على خلفية نشره تغريدات اعتُبرت مسيئة للسعودية.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، نشر المشرف على حساب الدويلة على تويتر تغريدة تؤكد أن أولى جلسات محكمة التمييز ستبدأ اليوم النظر في القضايا المسجون فيها الدويلة، وأنه سيترافع عنه عدد من المحامين.

وذكر الحساب بعد ساعات أن الدويلة دافع عن نفسه من خلف القضبان، و"أبهر الجميع بحجته وبلاغته"، قبل نشر تغريدة أخرى تؤكد قرار المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بسجنه.

وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أيدت الحكم الصادر بحق الدويلة، والقاضي بحبسه سنة بتهمة شن حملات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي ضد السعودية، وإساءة استخدام الهاتف، في حين برأته من تهمة الإساءة لعلاقات بلاده مع المملكة.

وفي يوليو/تموز الماضي، سلم النائب السابق نفسه للسلطات، بعد أكثر من عام من التقاضي على خلفية الدعوى التي تقدمت بها الخارجية الكويتية بناء على شكوى من السفير السعودي في البلاد، وذلك في أعقاب عدة تغريدات نشرها الدويلة على تويتر.

ومن بين التغريدات التي أثارت غضب السعوديين، انتقد الدويلة قيام الجهة المسؤولة عن الحفلات في السعودية بنشر جدول للحفلات ومواقع النوادي الليلية في "خرائط غوغل"، وقال "بينما يرقص أبناؤكم في المراقص، يقاتل أبناؤنا الكويتيون في الحد الجنوبي كشركاء في السراء والضراء، فإما أنكم في معركة وتحدٍّ، وإما أنكم في حفل، لكن لا يستوي الجمع بين المعركة والحفل في آن".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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