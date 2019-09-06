"الرب وحده يستطيع إزاحتي من العرش".. روبرت موغابي يغادر الحياة

كان موغابي رمزا للتحرير، ومعنيا بأفريقيا، وكرس حياته لتحرير وتمكين شعبه.. فلترقد روحه في سلام أبدي". بهذه العبارات أعلن الرئيس الحالي لزيمبابوي إيميرسون منانغاغوا وفاة رئيس البلاد السابق روبرت موغابي، الذي تربع على العرش أكثر من 37 عاما؛ ليسطر بذلك واحدة من أطول فترات الحكم بالقارة السمراء والعالم.

موغابي -الذي حكم زيمبابوي بقبضة من حديد- توفي اليوم في أحد مستشفيات سنغافورة، حيث كان يعالج من مرض لم يتم الكشف عنه منذ أبريل/نيسان الماضي. وكان الرئيس الزيمبابوي السابق يتوجه إلى سنغافورة بشكل معتاد لتلقي العلاج خلال فترة حكمه، وأيضا منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 2017، حيث حل محله نائبه السابق منانغاغوا. موغابي عرف بقبضته الحديدية ونهجه الدموي ضد معارضيه (رويترز) الزعيم "المقاتل"

بعد إعلان نبأ وفاته، انهالت التعازي من الزعماء الأفارقة، فبعثت حكومة جنوب أفريقيا تعازيها في وفاة "مقاتل لا يعرف الخوف من أجل التحرير في عموم أفريقيا". ونعى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا "رجلا شجاعا لم يخش قط من القتال من أجل ما كان يؤمن به، حتى لو لم يحظ هذا الأمر بشعبية". كما قدم خصومه داخل زيمبابوي تعازيهم، وقال ديفيد كولتارت -وهو عضو معارض في البرلمان ومحام حقوقي- "لقد كان أحد عمالقة المشهد في زيمبابوي، وسيكون إرثه الإيجابي الدائم هو دوره في إنهاء حكم الأقلية البيضاء وتوسيع نطاق التعليم الجيد، ليشمل جميع الزيمبابويين". كما علق الوزير السابق في حكومته جوناثان مويو على نبأ الوفاة قائلا "غيمة سوداء خيمت على زيمبابوي وأَبعد من زيمبابوي"، كما غرد المتحدث باسم الرئيس سابقا جالوسي ماواريري قائلا "يوم أسود". تحول موغابي منذ توليه الحكم بعد استقلال زيمبابوي عام 1980، من بطل للاستقلال مقرب من الغرب إلى متسلط مارس قمعا دمويا ضد المعارضة السياسية، وتسبب في انهيار مضطرد لاقتصاد بلاده. تولى الزعيم الأفريقي -الذي قال يوما "الرب وحده يستطيع إزاحتي من الحكم"- رئاسة الحكومة عام 1980، بعد نضال طويل ضد النظام الأبيض برئاسة يان سميث، ثم أصبح في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 1987 رئيسا للبلاد.

انتهج في بداية حكمه سياسة المصالحة حفاظا على وحدة البلاد؛ مما جلب له ثناء الجميع، لا سيما العواصم الغربية، لكن ما لبث التأييد الغربي أن تبدد وانقلب إلى تنديد نتيجة قمعه الدموي للمعارضة، وما شهده حكمه من أعمال عنف وعمليات تزوير انتخابي وسياسة الإصلاح الزراعي المثيرة للجدل التي باشرها عام 2000.

فقد طُرد آلاف المزارعين البيض من أراضيهم لمصلحة مزارعين سود بأمر منه، وبرّر هذا الإصلاح بالرغبة في تصحيح مظاهر اللامساواة الموروثة من الاستعمار البريطاني.

لكن هذه العملية تمت لمصلحة المقربين من النظام ومزارعين بلا معدات أو تدريب، مما تسبب في انهيار الإنتاج الزراعي في بلد كان يعد مخزن حبوب أفريقيا الجنوبية، مثيرا أزمة كارثية لم ينهض منها اقتصاد زيمبابوي حتى اليوم.