أشعل سيجارة واستمع لأغنية.. شاب مصري يشنق نفسه في بث مباشر على فيسبوك

بث شاب مصري عملية انتحاره شنقا عبر خاصية البث المباشر على موقع فيسبوك.

وقال أقارب الشاب إسلام حمودة لصحف مصرية إنه "أغلق باب الغرفة على نفسه وربط حبلا في سقف الحجرة وأشعل سيجارة وأدار جهاز الراديو على أغنية وموسيقى، ثم صعد على كرسي وعلق رقبته في الحبل حتى مات".

وقام حمودة (22 عاما) قبل انتحاره بتشغيل خاصية البث المباشر على فيسبوك، ووجّه كاميرا هاتفه المحمول نحو المشنقة، ولم يكن يبدو عليه أي توتر وهو يقدم على الانتحار، ولم ينتبه أهله إلا حين سمعوا صوت ارتطام الكرسي بالأرض.

وقبل انتحاره كتب حمودة على حسابه -الذي تم إغلاقه لاحقا من قبل فيسبوك- إن سبب انتحاره هو سوء معاملة والده له، ودعا أصدقاءه إلى مسامحته.

بعض أصدقاء الشاب المنتحر قالوا إنهم لاحظوا البث المباشر، واعتقد بعضهم أنه يمزح، إلا أنهم فوجئوا به يصعد على كرسي ويشنق نفسه فعليا دون أن يعطي الفرصة لأحد لإثنائه.

ولا توجد إحصاءات دقيقة عن حالات الانتحار في مصر سنويا، لكن العدد يتجاوز أربعة آلاف حالة سنويا، بحسب تقديرات رسمية، وتظهر آخر إحصاءات لمنظمة الصحة العالمية حول مصر احتلالها المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد الأفراد المقبلين على الانتحار.

وأغلب المنتحرين من الطلاب والعمال، ثم ربات المنازل، والشريحة العمرية بين 21 و30 عاما. وأسباب الانتحار تتراوح بين الضائقة المالية أو الخلافات العائلية والأزمات العاطفية والأمراض النفسية والفشل في الامتحانات.