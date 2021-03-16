على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نشرت الفنانة البريطانية إميليا كلارك صورتها مع لوحة باللغة العربية تحمل عبارة "تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة" التي يتداولها النشطاء السوريون في ذكرى الثورة السورية التي اندلعت قبل 10 أعوام.

وكتبت كلارك "لقد مرت 10 سنوات منذ أن اتخذ الشعب السوري موقفا من أجل الحرية والكرامة".

وأضافت "شاهدت فيلم (من أجل سما) وأنا أقف مع وعد وعائلتها وملايين السوريين الذين يناضلون من أجل السلام والكرامة".

وتجاوز المعجبون بالمنشور أكثر من مليون شخص في الساعات الـ12 الأولى من نشره.

ودعت كلارك جمهورها إلى زيارة موقع (Actionforsama) ودعم الحملة التي أنشأها فريق الفيلم تحت شعار "تحرّك لأجل سما" للحديث عن استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في سوريا.

وكانت كلارك قد دعمت الفيلم الوثائقي الصادر عام 2019 في وقت سابق، وحصد الفيلم جوائز مهرجانات السينما العالمية، بينها جائزة أفضل فيلم وثائقي من الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا"، وترشحه للأوسكار عن قائمة الأفلام الوثائقية، وجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان "أفلام الهجرة" الدولي بتركيا.

ورصدت المخرجة السورية وعد الخطيب والمخرج البريطاني إدوارد واتس 300 ساعة من الحرب داخل حلب السورية، ليخرج فيلم "من أجل سما" إلى النور، وينقل معاناة السوريين تحت قصف نظام الأسد.

ممثلة بريطانية عالمية

اشتهرت إميليا كلارك على المستوى العالمي من خلال بطولتها للمسلسل الملحمي "صراع العروش" المأخوذ عن رواية الكاتب جورج مارتنز بعنوان "أغنية الثلج والنار"، والذي بدأ تقديمه على شاشة شبكة "إتش بي أو" (HBO) خلال عام 2011، وازدادت شعبيته تدريجيا حول العالم حتى أصبح المسلسل الأعظم في تاريخ التلفزيون بالنسبة لعدد كبير من المشاهدين.

وبعد بضعة مواسم من "صراع العروش" أصبحت إميليا كلارك أحد أشهر نجوم هوليود، ورشحت لـ3 جوائز إيمي، وقامت ببطولة فيلم رومانسي شهير هو "أنا قبلك" (Me Before You)‏، وبطولة أحد أجزاء سلسلة الفضاء الأشهر "حرب النجوم".