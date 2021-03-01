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شاهد- يحفظ 6 أجزاء من القرآن.. طفل عراقي كفيف يطمح أن يكون مثل طه حسين

صلاح حسن بابان- الجزيرة نت
1/3/2021

لم يكتب له القدر أن يرى حقيبته وهو يُخرج منها كتبه ودفاتره ومستلزمات الدراسة مثل أقرانه من الطلبة، ليعتمد على حاسته في كل ذلك، وهو فاقدٌ لبصره منذ ولادته.

بالرغم من الظلام الدامس المستمر أمامه، فإن الفتى العراقي عبدالله أثير مخلف ذا الـ15 ربيعا استطاع اجتياز جميع المصاعب والاستمرار بالدراسة في المدارس الأهلية، بعد أن رفضته نظيرتها الحكومية لصعوبة وضعه.

ويُكمل الآن مع رفاقة بالدراسة الثانوية في المرحلة الأولى منها بمدرسة دار السلام الأهلية في محافظة كركوك التي نزح إليها مع أهله عام 2014، قادما من مدينة الفلوجة إبان سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها.

ويحفظ الكفيف العراقي 6 أجزاء من القرآن الكريم، ويطمح إلى أن يكون مثل عميد الأدب العربي طه حسين.

يقول "الحياة بالنسبة لي صعبة للغاية، وأنا كفيف لا أستطيع مثل أي إنسان آخر التمتّع بها، لكن الإيمان بالله وبقدره يهوّن عليّ كل المصائب".

ويضيف "أطمحُ بإكمال دراستي، والتعويض عن السنوات التي فاتتني بسبب النزوح والهجرة، الحياة لاتُصادق الإنسان الضعيف، يجب أن نتسلّح بالإيمان والقوة والعزيمة في أشد الظروف".

المصدر : الجزيرة

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