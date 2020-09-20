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استطلاع صادم يكشف كيف يتعامل الأميركيون مع الكمامة

ركاب قطار الأنفاق في مانهاتن في اليوم الأول من إعادة افتتاح المرحلة الأولى في مدينة نيويورك (رويترز)
ركاب قطار الأنفاق في مانهاتن في اليوم الأول من إعادة افتتاح المرحلة الأولى في مدينة نيويورك (رويترز)
20/9/2020

أفاد استطلاع حصري لمجلة نيوزويك (Newsweek) بأن واحدا من بين 6 ناخبين أميركيين لا يرتدي مطلقا كمامة أثناء ركوبه المواصلات العامة.

فمن بين 2500 ناخب أميركي مسجل شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات الإستراتيجية (Redfield & Wilton Strategies) للمجلة، قال 8% إنهم لم يرتدوا قط كمامة تغطي الفم والأنف في وسائل النقل العام. وقال ما يزيد قليلا على النصف (52%) إن السؤال لا ينطبق عليهم، وهذا يعني أن واحدا من كل 6 مشاركين اعترف بعدم ارتداء كمامة مطلقا أثناء التنقل في المواصلات العامة.

وقال 27% إنه يرتدون دائما كمامة في هذه الحالة، وأجاب 5% بأنهم يرتدونها "معظم الوقت"، و5% آخرون أجابوا بـ"أحيانا"، و3% قالوا "نادرا".

وكشف الاستطلاع أيضا عن أن أكثر من نصف الأميركيين (60%) يرتدون كمامات عند مغادرة المنزل، وأجاب خُمسهم بأنهم يرتدونها "معظم الوقت"، وقال 11% "أحيانا". ووجد الاستطلاع أن 4% من المشاركين قالوا إنهم من النادر أن يضعوا كمامات عند مغادرة المنزل، في حين قال 4% آخرون إنهم لم يلبسوها قط.

وقالت الأغلبية العظمى من المستطلعين (74%) إنهم ارتدوا الكمامة في محل البقالة، وقال 9% إنها ارتدوها "معظم الوقت"، وقال 8% "في بعض الأحيان"، و3% قالوا من النادر أو لم يلبسوها قط.

كما سئل المستجيبون أيضا عن عاداتهم في ارتداء الكمامات عندما يكونون في الهواء الطلق، وتبين أن 36% يرتدونها عندما يكونون مع صديق بالخارج، و16% "معظم الوقت"، و15% "أحيانا"، و14% "أبدا"، و12% "نادرا".

وعند التنزه في الحديقة، قال 28% إنهم يرتدونها دائما، وأجاب 12% إما "معظم الوقت" أو "أحيانا"، وما يزيد قليلا على الخمس (21%) لم يرتدوها أثناء التنزه في الحديقة، يليهم 10% قالوا إنهم نادرا ما يفعلون ذلك.

وقال ثلث الناخبين (35%) إنهم يرتدون الكمامات دائما عند دخولهم منزلا غير منزلهم، مع 15% قالوا "أبدا"، و14% قالوا "أحيانا"، و13% قالوا "معظم الوقت"، و11% قالوا "نادرا".

المصدر : نيوزويك

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