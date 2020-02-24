نازح سوري يعرض بيع كليته لشراء خيمة تؤوي عائلته

نشر المصور الصحفي عارف وتد عبر حسابه على فيسبوك صورة رجل سوري يعرض كليته للبيع، مقابل شراء خيمة يؤوي فيها عائلته بإدلب.

وحمل الشاب النازح لافتة كتب عليها "أنا نازح منذ 27 يوما، لدي كلية للبيع بحق خيمة تؤويني أنا وعائلتي، لأنه أنا الله معي فقط".