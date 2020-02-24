البث الحي
ابحث

نازح سوري يعرض بيع كليته لشراء خيمة تؤوي عائلته

نشر المصور الصحفي عارف وتد عبر حسابه على فيسبوك صورة رجل سوري يعرض كليته للبيع، مقابل شراء خيمة يؤوي فيها عائلته بإدلب.

وحمل الشاب النازح لافتة كتب عليها "أنا نازح منذ 27 يوما، لدي كلية للبيع بحق خيمة تؤويني أنا وعائلتي، لأنه أنا الله معي فقط".
 
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية:
متعلقات
بالفيديو.. لاجئة سورية في تركيا تضع أربعة توائم
لم يستقبله أحد.. رحالة سافر من سوريا إلى روسيا على صهوة حصان ليهديه إلى بوتين
سوري يبتكر طريقة مميزة لكسر خوف طفلته من صوت القذائف
شاهد.. سباق بين دورية أميركية وأخرى روسية على طريق عام بالقامشلي
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
"محطة القدس".. أول منصة مقدسية خالصة لريادة الأعمال
أدغال العشاق بالجزائر.. تعلق طرزان بأغصانها وسحرت زوجة أردوغان
حفل زفاف جماعي بالصومال لعدد من ذوي الإعاقة
درس في التاريخ بأحد المدارس الأميركية يقارن ترامب بالنازيين