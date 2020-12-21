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شاهد.. شخصيات كرتونية شهيرة على خيام النازحين في إدلب

عمر يوسف - شمال سوريا
21/12/2020

تقوم أميرة الداني برسم الشخصيات الكرتونية الشهيرة على خيام النازحين، في محاولة لإدخال البهجة إلى قلوبهم. وذلك بمبادرة وجهد شخصي لإسعاد الأطفال النازحين في مخيمات الشمال السوري.

الداني طالبة في جامعة إدلب تمتلك موهبة مميزة في الرسم، وكانت أمها قد شجعتها على تنميتها منذ طفولتها.

وتقول إنها تشعر بالحزن على الأطفال النازحين الذين حرموا من متابعة برامج أفلام الكرتون، ولم يشاهدوا يوما ما التلفاز، لذلك تعمل على أن تخفف عنهم آلام محنتهم.

في أوقات الفراغ، تتوجه الشابة الجامعية إلى المخيمات القريبة حاملة ريشتها وألوانها، لرسم شخصيات محببة على خيام النازحين البالية.

المصدر : الجزيرة

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