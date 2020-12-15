بالفيديو.. تعرّف على "مدينة الأنبياء" وملوك الآشوريين في تركيا

لا تكاد تخلو منطقة في جنوبي شرقي تركيا من آثار قديمة تبلغ أعمارها آلاف السنين، ولا يعد ذلك أمرا مستغربا، إذ تقع في منطقة أعلى حضارة ما بين النهرين المعروفة بالرافدين.

وولاية ديار بكر التي تعاقبت عليها 33 حضارة ويبلغ عمرها نحو 8 آلاف عام، تضم في أرجائها آثارا ضاربة في القدم، منها منطقة "إييل" (Eğil) السياحية، التي تستقطب سنويا مئات الآلاف من الزائرين والسائحين الأتراك والأجانب.

وتعد إييل محط أنظار السياح، خاصة مع الاعتقاد السائد بأنها تحتضن أضرحة أنبياء، بينهم ذو الكفل واليسع عليهما الصلاة والسلام اللذان ذُكرا في القرآن الكريم، وبالتالي تتميز المنطقة بأجواء روحانية عابقة بالحضارة والقدم.

إييل التركية تضم قبور عدد من الأنبياء لكنّ المتعارف عليه هما قبرا ذي الكفل واليسع (الأناضول)

مدينة الأنبياء

تقع إييل على بعد 52 كلم من مركز ديار بكر، وتأتي في مقدمة الأماكن السياحية العقائدية والثقافية، في الموسم الصيفي، بفضل احتوائها على كثير من المباني الأثرية القديمة العائدة إلى الحضارات المتعاقبة على المنطقة.

ويسود اعتقاد في إييل بأنها تضم قبور عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكنّ المتعارف عليه هما قبرا ذي الكفل واليسع عليهما السلام.

وأوضح منير كارال أوغلو والي ديار بكر أن الولاية "مدينة الأنبياء، فيها مقام لعدد من الأنبياء يمكن زيارتهم، ولا يوجد في العالم مثيل لها، ففي منطقة إييل يوجد نبيان ورد اسمهما في القرآن، هما اليسع وذو الكفل".

وأضاف "هذه المنطقة تشمل قبور الأنبياء، فضلا عن أنها مدينة الصحابة، ففي محيطها يوجد قبور قرابة 500 من الصحابة الذين وفدوا مع الفتح (الإسلامي) واستقروا فيها، قسم منهم لم يعد وبقوا في ديار بكر ودفنوا فيها".

وتحظى المنطقة بإعجاب كثير من زوارها لما تمتلكه من أجواء روحانية قلّ نظيرها، فضلا عن إمكانية ممارسة جملة من الرياضات المائية، والخروج في جولات على متن السفن في البحيرة.

إييل التركية تضم بقايا قلعة آشورية قديمة في إحدى التلال الحصينة (الأناضول)

حضارة آشورية

من الملفت للنظر أن المنطقة تضم بقايا قلعة آشورية قديمة في إحدى التلال الحصينة، إذ تقع إييل في المثلث الذهبي لحضارة الرافدين، مع ولايتي ماردين وشانلي أوروفة.

وإضافة لبقايا القلعة، تضم المنطقة ما يعتقد أنها قبور تعود لملوك آشوريين جرى دفنهم في المغارات الموجودة في المنطقة، وهي بدورها تستقطب عددا كبيرا من السياح والزائرين الذين يتسلقون التلة لرؤية بقايا القلعة.

ويمكن لزائري قبور الأنبياء رؤية الآثار الآشورية من على مرتفع من جهة، والاستمتاع بمنظر مياه السد من جهة ثانية، وقضاء وقت ممتع في المنطقة التي شهدت تنمية كبيرة خلال السنوات الأخيرة من جهة ثالثة.

بحيرة وسد "كرالكيزي" من المواقع السياحية لمدينة إييل التركية (الأناضول)

تنمية سياحية

وتستقطب إييل سياحا من مختلف الولايات التركية كونها تضم أيضا عددا من المواقع السياحية مثل بحيرة وسد "كرالكيزي"، وصهاريج السور القديم، ومظلات البحيرة، ومطاعم، ومقاهٍ، وسفن الجولات في البحيرة.

ومن الجهود التي تبذلها ولاية ديار بكر لتنشيط المنطقة سياحيا، بناء المنتزه الوطني وتهيئة أماكن ترفيهية متعددة، تجعل العائلات الزائرة للمنطقة تقضي وقتا ممتعا في أحضان التاريخ والطبيعة.

ويتضمن المشروع أماكن مناسبة لجلوس العائلات، والاستمتاع بالوقت والشواء في الطبيعة، إلى جانب مياه السد، إضافة إلى ملاعب متعددة للشباب وحدائق للأطفال.

وتبدأ الرحلة في إييل بالاستمتاع بالطبيعة الخلابة والأجواء الروحانية، ثم الانطلاق في رحلات عبر السفن بالبحيرة، وتناول أطباق السمك المتميزة.

وتحوي القرى الريفية المجاورة للمنطقة متاجر تبيع المنتجات الريفية، مما يسعد السياح الزائرين الذين يجدون المكان مناسبا لهم روحيا وسياحيا وتاريخيا.