ثروته أضعاف ميراث عروسه.. فارس مصري يفوز بقلب ابنة بيل غيتس

ماري هارون

عرض الفارس نائل نصار الزواج من جنيفر كاثرين ابنة الملياردير الأميركي بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، بالتزامن مع احتفال الزوجين بيل (64 عاما) وميلندا ( 55 عاما) بعيد زواجهما السادس والعشرين.

جاء ذلك بعد ما يزيد على أربعة أعوام من علاقة حب ربطت بين نائل وجنيفر، جالا خلالها العالم وتشاركا العديد من الهوايات المشتركة، حيث يمارس كلاهما الفروسية، وكلاهما تخرج في جامعة ستانفورد العريقة، فمن هو الفارس المصري الذي استحوذ على قلب ابنة غيتس؟

ولد نصار بشيكاغو في الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني 1991، من أبوين مصريين، ونشأ في الكويت، وتخرج في جامعة ستانفورد عام 2013، حيث تخصص في الاقتصاد والإدارة.

يحترف نصار الفروسية التي بدأ التدريب عليها في عمر الخامسة ليبدأ في قفز الحواجز بالخيل بمهارة شديدة عند عمر العاشرة، وفي عمر الـ 21 امتلكت العائلة ثلاثة أحصنة، لتصل حاليا لخمسة أحصنة ينافس بها في البطولات الدولية.

View this post on Instagram Taking it back 19 years! #tbt A post shared by Nayel Nassar (@nayelnassar) onJan 16, 2014 at 9:24am PST

بدأ خوض بطولات الفروسية باسم مصر اعتزازا بجنسية والديه، وحصل على المركز الأول في بطولة العالم لألعاب الفروسية في الأعوام 2013، 2014، 2017، بجانب فوزه بالعديد من البطولات في الفروسية على المستوى العالمي، ويتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة إلى جانب العربية.

نايل نصار مسلم الديانة، وتقدر ثروته بما بين 75 ومئة مليون دولار، وهي نتاج شراكته في مؤسسة CWD التي تعمل في مجال الفروسية، بجانب ثروة أسرته التي أسست شركة هندسية ناجحة، وهي مستقرة بالكويت منذ التسعينيات.

قصة حب نصار وغيتس

بدأت علاقة نائل وجنيفر منذ أربع سنوات في منتصف يناير/كانون الثاني في عام 2016، جمعهما شغف ركوب الخيل والفروسية، وتدرس جنيفر غيتس حاليا في "ستانفورد"، وهي الجامعة ذاتها التي تخرج فيها نصار ولكن في تخصص الأحياء.

تعتزم جنيفر التخصص في صحة الأطفال، كما أنها تدرس قرار ما إن كانت ستحترف الفروسية أم ستلتحق بكلية الطب ولكنها لم تحسم الأمر بعد، وقد فاجأها نائل نصار في عطلة نهاية الأسبوع بعرض الزواج، أثناء ممارستهما التزلج وسط الثلوج، وقد تشاركا مع متابعيهما عرض الزوج عبر موقع إنستغرام.

وثقت جنيفر اللحظة بالصور، إذ لم تكن تلك المرة الأولى التي يعلنان فيها عن علاقتهما الوثيقة، فقد سبق وشاركا المتابعين أسفارهما المتعددة إلى الكويت ومصر وأوروبا، حيث اصطحب نصار خطيبته إلى مدينة الأقصر وإلى الكويت حيث التقت أصدقاءه وعائلته.

ثروة نصار

يبدو للبعض أن نصار يعرض الزواج من ابنة ثاني أغنى رجل في العالم، الذي تتجاوز ثروته مئة مليار دولار، لكن في الواقع وعمليا، فإن ثروة جنيفر كاثرين، الابنة الكبرى لغيتس، لن تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات.

وسبق لمؤسس شركة مايكروسوفت أن صرح في عام 2017 بأنه لا يعتزم توريث أبنائه ثروته الطائلة، وأنه سيهبهم جزءا بسيطا، ليتركهم يشقون الطريق نحو الثروة بأنفسهم ودون مساعدته، على أن يتبرع ببقية ثروته للأعمال الخيرية.

وسيصبح نصيب جنيفر كاثرين من ثروة أبيها نحو ثلاثين مليون دولار، كما تمتلك الآن عشرين مليون دولار، إضافة إلى منزل فاخر في واشنطن، أي أقل من ثروة خطيبها.

ورحب بيل وميلندا بقرار نصار وكاثرين، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الطرفان يعتزمان الزواج قريبا، وكذا تفاصيل حفل الزفاف التي لم يعلن عنها حتى الآن.