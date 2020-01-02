بالفيديو.. حلاق مصاب بالسرطان يشارك في احتجاجات العراق بطريقته
"يد تحارب السرطان ويد تحارب الفساد".. شعار رفعه حلاق عراقي مريض بسرطان الدم ويقف على قدميه في ساحة التحرير ببغداد ليقص مجانا شعر المتظاهرين ضد الأحزاب الحاكمة.
ولم يحل السرطان بين محمد فراس (17 عاما) وبين المشاركة في الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
نصب فراس خيمة نقل لها أدواته في ساحة التحرير لكي يساعد في احتفاظ المحتجين بنشاطهم ونضارتهم من خلال قص شعرهم ولحاهم مجانا.
وقال إنه يحارب السرطان منذ أربع سنوات، مشيرا إلى أن رعاية المصابين بالسرطان ضعيفة جدا والكثير من المرضى يفقدون حياتهم بسببه، نتيجة الإهمال وعدم توافر العلاج المناسب وإن توفرت فتكاليفها مرتفعة جدا لا يقدر عليها إلا الأغنياء.
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