لصوص يسرقون مرحاضا مصنوعا من الذهب في بريطانيا

تعرض مرحاض من الذهب الخالص، تبلغ قيمته المالية مليون و250 ألف دولار، وصنعه الفنان الإيطالي مارويسيو كاتيلان؛ السبت إلى السرقة من قصر بلينهايم الإنجليزي المصنف ضمن التراث العالمي، على يد مجهولين، وذلك خلال معرض فني احتضنه القصر وسيتواصل حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وأفادت الشرطة البريطانية -في مؤتمر صحفي- أنه تم إيقاف رجل عمره 66 سنة على ذمة الحادثة، في حين لم يتم العثور على المرحاض المسروق.

وأضافت الشرطة أن اللصوص استخدموا سيارتين لتنفيذ عملية السرقة، وأنهم دخلوا القصر باستعمال القوة والتهشيم، وأن العملية تمت في حدود الساعة الرابعة صباحا، وأسفرت عن حالة دمار كبيرة في الشبكات الصحية للقصر.

وعُرض المرحاض للمرة الأولى في متحف غوغهايم بأميركا، واستخدمه نحو مئة ألف شخص خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2016 وصيف 2017.