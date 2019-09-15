البث الحي
عـاجـل: حزب حركة النهضة يعلن رفضه ما أعلن من نتائج سبر الآراء بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية
ابحث

لصوص يسرقون مرحاضا مصنوعا من الذهب في بريطانيا

المرحاض من ذهب 18 قيراطا وصنعه الفنان الإيطالي مارويسيو كاتيلان (مواقع التواصل)
المرحاض من ذهب 18 قيراطا وصنعه الفنان الإيطالي مارويسيو كاتيلان (مواقع التواصل)

تعرض مرحاض من الذهب الخالص، تبلغ قيمته المالية مليون و250 ألف دولار، وصنعه الفنان الإيطالي مارويسيو كاتيلان؛ السبت إلى السرقة من قصر بلينهايم الإنجليزي المصنف ضمن التراث العالمي، على يد مجهولين، وذلك خلال معرض فني احتضنه القصر وسيتواصل حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وأفادت الشرطة البريطانية -في مؤتمر صحفي- أنه تم إيقاف رجل عمره 66 سنة على ذمة الحادثة، في حين لم يتم العثور على المرحاض المسروق.

وأضافت الشرطة أن اللصوص استخدموا سيارتين لتنفيذ عملية السرقة، وأنهم دخلوا القصر باستعمال القوة والتهشيم، وأن العملية تمت في حدود الساعة الرابعة صباحا، وأسفرت عن حالة دمار كبيرة في الشبكات الصحية للقصر.

وعُرض المرحاض للمرة الأولى في متحف غوغهايم بأميركا، واستخدمه نحو مئة ألف شخص خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول 2016 وصيف 2017.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
قائد طائرة يعلق بمرحاض طائرته
مراحيض تولد الكهرباء من أجل مناطق الكوارث
شركة صينية تنتج ورق مرحاض من فضلات الباندا
لوحة فان غوخ تتحول لمرحاض ذهبي للبيت الأبيض
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
من بعشيقة إلى إسطنبول.. عراقي يسافر بدراجة هوائية
أوسويا.. مملكة روحانية تسكن غابات السنغال
اكتُشف نبوغه منذ الخامسة.. تعرف على أصغر دكتور جامعي في إيران
نال عشرات الجوائز الدولية.. مبتكر مغربي يعالج سرعة شبكات الجيل الخامس