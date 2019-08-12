مخالفتها قد تقود للسجن.. أيها السياح انتبهوا لهذه القواعد غير المعروفة بدول العالم

جزء من متعة السفر إلى دولة جديدة هو مدى اختلافها، ولكن هذا الاختلاف قد يتحول من متعة إلى نقطة مزعجة، مثلا عندما يخرق السياح القانون عن جهل أو يقعون في خطأ كبير.

وفيما يلي عدد من القواعد غير الشهيرة في بعض الدول:

- الضوضاء: من المعروف أن مضغ العلكة يعاقب عليه القانون في سنغافورة، لكن الأشخاص الذين يزعجون مَن حولهم بالموسيقى أو غيرها من أشكال الضوضاء يمكن أن يواجهوا غرامة تصل ألف دولار سنغافوري (726 دولارا أميركيا).

وبالنسبة "للأغاني الفاحشة" أو ما يسمى "القصائد القصصية" فإن العقوبة يمكن أن تصل إلى ثلاثة أشهر في السجن.

- السمومبي: هل أنت ممن يسيرون في الطريق ممسكا بهاتفك الذكي دون إبداء أي اهتمام؟ في ليتوانيا من يعبر الطريق وهو بهذه الحالة يمكن أن يكلفه ذلك ما يصل إلى 12 يورو (13 دولارا) غرامة.

و"السمومبي" تطلق على من يستخدم هاتفه أثناء عبوره للطريق دون أي اهتمام، وهو مصطلح يمزج بين كلمتي "الهاتف الذكي" (سمارت فون، الزومبي).

- الموضة: الملابس المموهة المستوحاة من الجيش بكل ألوانها وأشكالها محظورة بموجب قانون عسكري بجمهورية ترينيداد وتوباغو الكاريبية. ويشير مكتب الخارجية الألمانية إلى أن أي شخص يحضرها إلى البلاد أو يشتريها أو يرتديها يجب أن يدفع غرامة ثم تصادر الملابس أيضا.

- المشروبات: لا تفكر في إحضار مشروب غازي إلى نيجيريا، إنه بين العديد من المفردات اليومية المدرجة على قائمة الممنوعات الطويلة بمكتب الجمارك. ومن بين الأشياء المدرجة أيضا على تلك القائمة: الأقلام الجافة ذات الرؤوس الكروية والصابون.

- الوقود: هل أنت متوجه إلى رحلة على الطريق عبر ألمانيا؟ إذن فلتتأكد من أن خزانك به ما يكفي من الوقود قبل الوصول إلى الطريق السريع. حيث إن ركن السيارة أو توقيفها على الطريق السريع يمكن أن يعني غرامات، فنفاد الوقود -باعتباره أمرا يمكن تجنبه- لا يعترف به كعطل بالسيارة.