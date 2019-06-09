8 آلاف دولار لمن يعثر على طائرة هندية مفقودة

عرضت الهند أمس السبت مكافأة مالية لدعم جهود البحث عن طائرة نقل عسكري فقد أثرها منذ نحو أسبوع، ويخشى أن تكون تحطّمت في ولاية نائية شمال شرق البلاد.

وأعلن سلاح الجو الهندي وحكومة ولاية أروناشال براديش مكافأة مالية قدرها 550 ألف روبية (ثمانية آلاف دولار) لتحفيز وجهاء القرى على تنظيم عمليات بحث عن الطائرة التي اختفت الاثنين الماضي عن شاشات الرادار، وعلى متنها 13 شخصا.

ويتألف طاقم الطائرة من ثمانية أشخاص وخمسة عسكريين. ويتواجد عدد من ذوي المفقودين في مدينة جورهات بانتظار الحصول على معلومات عن مصير أبنائهم.

والطائرة سوفياتية الصنع من طراز "أنطونوف إيه إن-32"، وفقد أثرها قرب الحدود مع الصين، ولم تنجح عمليات البحث جوا أو بواسطة الأقمار الصناعية في رصد أي إشارة صادرة عنها.

وبالإضافة إلى استخدام الأقمار الصناعية التابعة لمنظمة البحث الفضائي الهندي وغيرها من الوسائل التقنية المتقدمة، تجري عمليات بحث ميدانية في منطقة غابة ميشوكا.



وخصص الجيش الهندي تسع مروحيات ومقاتلات وطائرات نقل للبحث عن الطائرة العسكرية المفقودة.

وتتركز عمليات البحث الميداني في منطقة سيانغ، وتشارك فيها الشرطة وسلاح الجو وجنود المشاة وشرطة الحدود مع التيبت وفرق الدفاع المدني وصيادون وأبناء المنطقة.



وقال مسؤول محلي كبير إن السلطات تريد تفعيل مشاركة وجهاء القرى في عمليات البحث. وفي الأيام الأخيرة أعاق سوء الأحوال الجوية عمليات البحث التي استؤنفت أمس السبت.

ونادرا ما يتم إعلان مكافأة مالية بعد فقدان أثر طائرة، لكن ماليزيا أعلنت مكافأة قدرها ثمانمئة مليون دولار بعد فقدان أثر طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية عام 2014 أثناء توجّهها من كوالالمبور إلى بكين، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.