جاكوزي وغرف للاستجمام.. خدمات عدیدة يقدمها فندق الحیوانات الألیفة بقطر

فندق الحيوانات يعد الأول من نوعه في قطر (الجزيرة نت)

قطط وكلاب

فكرة إقامة فندق للحیوانات الألیفة جاءت وفقا لمدیر الفندق سیف حمد المرزوقي بعد ملاحظة عدم وجود فنادق للقطط والكلاب في الدوحة رغم انتشار فكرة تربیة ھذه الحیوانات عند القطریین والمقیمین داخل الدولة، لذلك تم اتخاذ قرار إنشاء ھذا الفندق الذي افتتح في دیسمبر/كانون الأول 2016.

ویضیف المرزوقي في تصریح للجزیرة نت أن اختیار سوق واقف لیكون مقرا لھذا الفندق جاء بسبب الموقع الإستراتیجي للسوق باعتباره أحد المعالم الرئیسیة في البلاد، ووجود فندق وعیادة للحیوانات الألیفة في ھذا المعلم مھم للغایة، لأنه المزار الأول للسياح في قطر.

ویوضح المرزوقي أن الفندق یضم عشر غرف للكلاب و28 غرفة للقطط، مع وجود خطة لزیادة عدد الغرف إلى 16، مشیرا إلى أن خطة التوسعة التي تعمل علیھا إدارة الفندق حالیا تعود إلى حجم الإقبال المتزاید على غرف الخمس نجوم، خصوصا في فصل الصیف.



ووصف مدیر الفندق تصمیم غرف النزلاء بالمتمیز، مشیرا إلى أن الغرف من الداخل مصممة بأخشاب عالیة الجودة، في حين تأتي الأبواب الزجاجیة التي تسمح للأطباء والمقتنین بالاطمئنان على صحة القط أو الكلب دون إزعاجه، مع وجود فتحات تھویة تسمح للحیوان بالتنفس بشكل جید.

رعاية طبية فائقة تقدم للنزلاء (الجزيرة نت)

العناية الطبية

وتوفر العیادة الملحقة بالفندق خدمات عدیدة، منھا الفحوصات العامة، بالإضافة إلى تحالیل السفر والأشعة وغرفتین جراحة، وأیضا قسم الحلاقة وتھذیب الحیوانات الألیفة، مع وجود فریق مدرب على التعامل مع كافة الحالات الصحیة الطارئة التي قد تحدث خلال فترة إقامة النزیل في الفندق.



أما برنامج النزیل خلال الإقامة فیبدأ منذ الوصول إلى الفندق، حیث یتم فحصه قبل الإقامة للتأكد من سلامته، وذلك لتفادي اختلاطه بالحیوانات المقیمة تجنبا لحدوث أي عدوى، والتأكد من اكتمال التطعیمات اللازمة له، وبعد ذلك الإجراء یتم توفیر الغرفة المناسبة للنزیل، على أن یتم فحصه دوريا من الأطباء الموجودین على مدار الساعة.



لیست الخدمات الصحیة فحسب التي یقدمھا الفندق، بل ھناك العدید من الخدمات كالمنتجع الصحي للكلاب والقطط الذي یساعد في عملیة الاسترخاء بشكل جید من خلال توفیر حمام جاكوزي یصحبه تلفزیون للاستجمام بشكل كامل، مع الحرص على استحمام النزیل مرتین شھریا على الأقل، فضلا عن غرفة اللعب التي تحرص إدارة الفندق على إخراج النزیل إلیھا مرة یومیا على الأقل، بالإضافة إلى تصفیف الشعر.



الاھتمام بالتغذیة السلمیة أیضا إحدى أھم الخدمات التي یقدمھا الفندق من خلال مجموعة من الأطعمة یتم استخدامھا للمرة الأولى بدولة قطر، كما یوفر الفندق للنزلاء العدید من الإكسسوارات والملابس، بالإضافة إلى أن كل غرفة تحتوي على مساند تشبه الجلسات العربیة، مع توفیر أغطیة وأقمشة للحفاظ على راحة النزلاء.