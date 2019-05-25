بذراع مكسورة.. رسام يدون وجوه المسافرين على تذاكر المترو بمصر

سارة محمد

في زمن ما كان ما يعنيه المرء باستخدام عبارة "التصوير" هو الخطوط المرسومة بدقة على الأوراق أو الأقمشة أو غيرهما من الخامات، لكن في زمننا تطورت اللفظة لتحتفظ بالمعنى القديم -وإن كان نادرًا- وتكتسب معنى جديدا باختراع آلة التصوير.

ووفقا لميولنا الإنسانية المشتركة، فإن كل ما مضى يكون له بريق الذهب والحنين، مما جعل العالم حتى اللحظة منبهرًا باللوحات الزيتية، وبكل تقدم يحرز في هذا المجال.

كان محمد عصام (24 عامًا) القادم من محافظة السويس (شرق العاصمة المصرية القاهرة) والمقيم على أطراف العاصمة أثناء أيام عمله والدارس للتجارة في مدينة بنها (شمال العاصمة) يؤدي دوره كمحاضر في إحدى شركات التدريب الخاصة بحي مدينة نصر وبذراع مكسورة.

قد تتساءل كيف يمكن لشخص كُسرت يده اليمنى التي يستخدمها في الكتابة والرسم أن يكون محاضرًا ومنتجًا للرسم، وهو الذي قضى ما يقارب ربع قرن بقليل لا يعرف كيف هو شعور الأعسر؟ هذا ما بدأ به عصام حديثه للجزيرة نت، إذ يقول "كنا نلعب كرة القد وانكسرت يدي.. حاولت العمل بيدي اليسرى، وكان أول ما أنجزته صورة بورتريه على الجبس من لوحات فان جوخ بالأكلريك".