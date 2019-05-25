السفير البريطاني بالسودان يؤم المصلين بالخرطوم

نشر حساب سفارة بريطانيا بالسودان على تويتر اليوم تغريدة ذكر فيها أن السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق أقام مأدبة إفطار أمام منزله دعا إليها المارة، وتبادل أطراف الحديث معهم، وأضافت السفارة أن السفير صديق أمّ المصلين في صلاة المغرب.

وقال السفير البريطاني في تغريدة "سعيد باستضافة إفطار شارع خارج مقر البعثة البريطانية، الذي شارك فيه عدد من المارة، وكانت تجربة سودانية أصيلة، وقمت لأول مرة بإمامة الصلاة منذ توليت منصب السفير بالسودان".

وعُين عرفان صديق سفيرا لبريطانيا لدى السودان في أبريل/نيسان 2018، خلفا للسفير السابق مايكل آرون، وسبق للسفير صديق أن شغل مناصب دبلوماسية في بغداد ودمشق والقاهرة وعواصم أخرى، والتحق بالعمل لدى وزارة الخارجية البريطانيا عام 1998.

لطالما تميز #السودان بافطارات الشارع والتي تضيف على رمضان اجواء سودانية خالصة.



تيمنا بهذا التقليد السوداني المميز، استمتع السفير البريطاني عرفان صديق في امسية ممتعه بدعوة المارة الى مأدبة افطار اقامها امام منزله لتناول الطعام معه وتبادل اطراف الحديث .

١/٢#رمضان_كريم

# pic.twitter.com/RlBwYxmerX — UK in Sudan 🇬🇧 (@UKinSudan) May 25, 2019

وحظيت تغريدة السفارة البريطانية بالسودان بتفاعل عشرات المغردين على تويتر، وتراوح التفاعل بين الإشادة بهذه المبادرة من ممثل بريطانيا بالسودان، وبين إضفاء بعض المزاح عليها، من قبيل تغريدة أحدهم قال فيها "صلاة السفير دي فيها فيزا شنغن".

وقال مغرد آخر "ونعم السفير والتواضع". وتساءل البعض عما إذا كان السفير البريطاني مسلما، فرد عليهم آخرون بأنه كذلك.

بعد الافطار تقدم السفير عرفان وصلّى الحضور صلاة المغرب في جماعة.

٢/٢#رمضان_كريم pic.twitter.com/bXCMQynsKD — UK in Sudan 🇬🇧 (@UKinSudan) May 25, 2019

يشار إلى أن وفدا من السفارة الألمانية بالخرطوم سبق أن زار قبل نحو أسبوعين المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، وأظهر مقطع فيديو بُث على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء الوفد -برئاسة هولغر تيلمان نائب رئيس البعثة- وهم يشاركون المعتصمين الهتاف والغناء والرقص.

وحظي المحتجون -الذين يواصلون اعتصامهم منذ أكثر من شهر للمطالبة بنقل السلطة إلى إدارة مدنية- بزيارة عدة وفود دبلوماسية من السفارات الأجنبية المعتمدة بالخرطوم لدعم مطالبهم، ومنهم القائم بالأعمال الأميركي ستيفن كوتسيس.