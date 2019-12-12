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ضبابية وسكانها غير ودودين.. صور نمطية خاطئة حول لندن

مدنية لندن تنتشر حولها العديد من القوالب النمطية والأفكار الجاهزة (غيتي)
مدنية لندن تنتشر حولها العديد من القوالب النمطية والأفكار الجاهزة (غيتي)
تنتشر حول العاصمة البريطانية لندن العديد من القوالب النمطية والأفكار الجاهزة بشأن مناخها وطبيعة سكانها والمشروبات الأكثر توفرا فيها للسياح وغلاء معيشتها وضجيجها وعديد الخصائص الأخرى، إلا أن هذه الأفكار ليست صحيحة بنسب مطلقة ويتوفر في المدينة نقيض ما يعتقد الناس حولها.
 
الكاتبة أولغا فوسكريسينسكايا استعرضت في تقرير نشره موقع "أف بي ري" الروسي مجموعة من الأساطير والقوالب النمطية عن المدينة:
 
القهوة والشاي
يفيد الرأي السائد بأن المسافرين إلى لندن يستعدون لشرب الشاي نظرا لتنوع وجودة إنتاجه فيها في حين يعد من الصعب الحصول على كوب من القهوة هناك، لكن هذا الاعتقاد مجرد أسطورة، إذ اكتسبت صناعة القهوة زخما في المدينة، غير أن هذه المعلومة لم تنتشر بالسرعة التي انتشر بها الرأي السائد عن نقيضها.
 
وظهرت شركات القهوة في لندن قبل حوالي 20 عاما وانتشرت سلاسل المقاهي الشهيرة على غرار ستاربكس وكوستا كوفي، ويمكن للمنشآت الخاصة بتقديم الطعام تقديم قهوة طيبة الطعم لكسب زائريها، والأمر لا يتطلب سوى معرفة كيفية العثور على مطعم جيد للاستمتاع بهذا المشروب.
 النسق السريع للحياة في لندن يجعل الناس يعتقدون أن سكانها غير ودودين (الجزيرة)
أناس غير ودودين
من المرجح أن تكون برودة السكان أكثر سمات بريطانيا العظمى شهرة والتي ينظر إليها الأجانب وكأنها نوع من الوقاحة أو الفظاظة، ويتحدث عنها الناس من مختلف العالم بالطريقة نفسها -بمن فيهم البريطانيون أنفسهم- بشكل سلبي، إلا أن هذه المقولة ليست صحيحة بصفة مطلقة بسبب نسق الحياة السريع الذي تعيش به المدنية، مما يجعل الناس يندفعون ويتحلون بقليل من التهذيب إلى جانب كونهم سريعي الحركة مقارنة بالمدن الأخرى.

ويُعتبر سكان لندن أكثر انغماسا في مشاكلهم ولا يثقون في الغرباء، فضلا عن كونهم غير مهتمين بتكوين صداقات جديدة، غير أنه يمكن في حال الاقتراب بشكل كبير من هؤلاء الأشخاص اكتشاف صداقتهم وإخلاصهم والتعرف على جيران متعاطفين ومحاورين لطفاء.

 الأكل غير اللذيذ من القوالب النمطية بشأن المطاعم في لندن (الجزيرة)

مأكولات غير لذيذة
أفادت الكاتبة بأن لندن واجهت بعض الانتقادات بسبب مذاق الأطعمة في محلاتها، إلا أنه ينبغي النظر إلى الأمر من زاوية إيجابية، إذ تعتبر عاصمة بريطانيا العظمى مدينة التناقضات ومدينة عالمية منذ فترة طويلة وتضم جميع الثقافات والمأكولات في العالم ويمكن التمتع في مطاعمها بالأطباق المختلفة.

طقس دائم الغيوم
دائما ما يعرف عن مناخ المدينة أنها كثيرة الضباب وتهاطل الأمطار، غير أنه اتضح أن الأمطار لا تهطل سوى مدة حوالي أسبوع كل شهر في جنوب المدينة، مما يفند المقولات التي تعرف بها المدينة والأفكار المنتشرة حولها.

 الضباب ميزة الأجواء المناخية لمدينة لندن (غيتي)

مدينة لا تنام
لا يقتصر هذا الوصف على مدينة لندن فحسب، فغالبا ما يطلق هذا التعبير على مختلف عواصم العالم بسبب تركز الضجيج والحياة الليلية داخلها وكثرة أحداثها وارتفاع نسقها حيث تُعتبر موسكو ولندن من أشهر المدن التي لا تنام.

ويوجد داخل مدينة لندن أماكن يمكن الابتعاد فيها عن صخب المدينة والشوارع المكتظة.

معيشة باهظة الثمن
تعد لندن من المدن التي ترتفع داخلها تكلفة المعيشة، إلا أنها تتيح فرصا أمام المسافرين لتوفير المال بزيارة بعض المتاحف دون دفع رسومات وبشكل مجاني خلال بعض الأيام، بالإضافة إلى حدائق يُمكن التنزه فيها.

المصدر : آف بي ري
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