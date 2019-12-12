ضبابية وسكانها غير ودودين.. صور نمطية خاطئة حول لندن

تنتشر حول العاصمة البريطانية لندن العديد من القوالب النمطية والأفكار الجاهزة بشأن مناخها وطبيعة سكانها والمشروبات الأكثر توفرا فيها للسياح وغلاء معيشتها وضجيجها وعديد الخصائص الأخرى، إلا أن هذه الأفكار ليست صحيحة بنسب مطلقة ويتوفر في المدينة نقيض ما يعتقد الناس حولها.

الكاتبة أولغا فوسكريسينسكايا استعرضت في تقرير نشره موقع "أف بي ري" الروسي مجموعة من الأساطير والقوالب النمطية عن المدينة:

القهوة والشاي

يفيد الرأي السائد بأن المسافرين إلى لندن يستعدون لشرب الشاي نظرا لتنوع وجودة إنتاجه فيها في حين يعد من الصعب الحصول على كوب من القهوة هناك، لكن هذا الاعتقاد مجرد أسطورة، إذ اكتسبت صناعة القهوة زخما في المدينة، غير أن هذه المعلومة لم تنتشر بالسرعة التي انتشر بها الرأي السائد عن نقيضها.

وظهرت شركات القهوة في لندن قبل حوالي 20 عاما وانتشرت سلاسل المقاهي الشهيرة على غرار ستاربكس وكوستا كوفي، ويمكن للمنشآت الخاصة بتقديم الطعام تقديم قهوة طيبة الطعم لكسب زائريها، والأمر لا يتطلب سوى معرفة كيفية العثور على مطعم جيد للاستمتاع بهذا المشروب.

النسق السريع للحياة في لندن يجعل الناس يعتقدون أن سكانها غير ودودين (الجزيرة)