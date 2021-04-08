السلطات السعودية تسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال شهر رمضان الفضيل

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الذي يحل هذا العام في ظروف استثنائية مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفرض العزل المنزلي في العديد من الدول الإسلامية.

وبعد إعلان كورونا جائحة عالمية بات واضحا أن الشعائر الدينية من مناحي الحياة الأكثر تأثرا بانتشار العدوى، ومنها فريضة الحج والعمرة التي تفرض عليها قيود متغيرة يوما بعد يوم.

وللعمرة مكانة خاصة لدى كل مسلم ومسلمة، فهي رحلة روحانية، وفرصة عظيمة للابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية والرجوع والتقرب إلى الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه.

لكن الأوضاع والتحديات الراهنة المرتبطة بالوباء حرمت الكثيرين من تأدية هذه الفريضة العظيمة، وجعلتنا نرى ساحة الحرم المكي في المملكة العربية السعودية خالية من المصلين للمرة الأولى في العصر الحديث، فضلا عن قرارات تعليق العمرة لفترات، وتأجيل حجوزات الراغبين في الحج.

بسبب كورونا ساحة الحرم المكي خالية من المصلين للمرة الأولى في العصر الحديث (الجزيرة)

اللقاح شرط أساسي

لكن مع بدء توزيع اللقاحات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات السعودية المختصة داخليا وخارجيا على حدودها البرية والبحرية والجوية تم استئناف مناسك العمرة ضمن شروط معينة.

وبدأت السعودية في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي باستقبال المعتمرين من خارج المملكة بعد توقف دام قرابة 7 أشهر جراء انتشار فيروس كورونا.

وشددت السلطات السعودية منذ أيام قيود أداء العمرة، حيث إنها ستسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال شهر رمضان الفضيل.

تطبيقا "توكلنا" و"اعتمرنا"

ولتأدية مناسك العمرة يجب أن يقدم الراغب طلبا عبر تطبيقين على الهواتف الذكية، أولهما تطبيق "توكلنا"، للتأكد من خلو المتقدم من فيروس كورونا، وتطبيق آخر هو "اعتمرنا"، لتسجيل البيانات واختيار موعد لأداء العمرة أو أداء الصلاة، ثم الحصول على تصريح يسمح بأداء العمرة، والتنظيم الحالي لحجز العمرة يسمح بإصدار تصريح كل 15 يوما.

الأعمار المصرح لها بالعمرة

وتتراوح أعمار المصرح لهم بالعمرة بين 18 و70 عاما، ولا يمكن إصدار تصريح العمرة لمن هم دون 18 عاما ولمن تجاوزوا 70 عاما حتى لو تلقوا التطعيم.

كما أنه لا يمكن إضافة الأطفال كمرافقين، في حين يسمح بإضافة الأم كمرافق للمستفيد.

التطعيم ضد كورونا شرط أساسي لأداء العمرة وللصلاة في الحرم المكي (غيتي)

أبرز الشروط لأداء العمرة

وهذه هي أبرز الشروط التي وضعت لأداء مناسك العمرة:

يجب أن يكون المعتمر محصنا صحيا حاصلا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصنا أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصنا متعافيا من الإصابة.

أن تكون الفئة العمرية للمعتمرين من خارج السعودية من 18-50 عاما، ومن داخلها من 18-70 عاما.

تقديم شهادة فحص كورونا "بي سي آر" (PCR) بنتيجة سلبية تثبت عدم إصابة المعتمر بفيروس كورونا المستجد.

أن يتم إصدار شهادة فحص "بي سي آر" من مختبر موثوق من دولة المعتمر على ألا تتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت الوصول إلى السعودية.

الحجز المسبق لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة، وذلك وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة عبر أحد التطبيقات الخاصة بالهواتف المحمولة.

أن تكون حجوزات الطيران مؤكدة للذهاب والعودة وفق البرنامج المعتمد لكل معتمر.

الخضوع لعزل صحي فور الوصول إلى السعودية لمدة 3 أيام.

بدء العمرة وفق إجراءات احترازية

بعد توفر جميع هذه الشروط سيكون المعتمر جاهزا لبدء مناسك العمرة والتي سيقوم بها وفق إجراءات احترازية وصحية وبطريقة مختلفة عن السابق بصورة كلية.

عند دخول المعتمر الحرم المكي لأداء فريضة العمرة سيبدأ الطواف من الخارج إلى الداخل في خطوط متوازية، ويتنقل من كل مسار إلى مسار بشكل حلزوني، ويبدأ أول أشواط الطواف من المسار العاشر وينتهي في المسار الثالث خلال نقطة انتقال حددت بين المسارات.

ثم يتم تفويج المعتمرين من المطاف إلى المسعى من خلال مسار جهز بزاوية 45 درجة، لتجنب التصادم أو تعطيل المسارات الأخرى.

وسيكون لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة مسارات خاصة بالقرب من الكعبة المشرفة، المسار الأول للعربات بطول 155 مترا، ويستوعب 45 عربة، وتستغرق عملية الطواف فيه من 10-15 دقيقة، والثاني بطول 145 مترا، وهو الأقرب للكعبة، ويستوعب 50 شخصا، وقد خصص لكبار السن الذين لا يحتاجون للعربات، وذلك تسهيلا عليهم لصعوبة حركتهم.

وقد أغلقت في الوقت الحالي إمكانية إصدار تصاريح جديدة لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لمن لم يسجل قبل 18 شعبان الجاري الموافق نهاية مارس/آذار الماضي، حيث كان هذا الموعد الأخير للتسجيل عبر تطبيق "اعتمرنا".

تفويج المعتمرين من المطاف إلى المسعى من خلال مسار بزاوية 45 درجة لتجنب التصادم (غيتي)

شروط جديدة للفترة المتبقية من 2021

لكن السعودية وضعت شروطا جديدة للحج والعمرة خلال الفترة المتبقية من عام 2021، وأهمها:

ضرورة حصول حجاج الداخل والخارج على جرعات لقاح فيروس كورونا قبل بداية شهر ذي الحجة.

أن يكون لقاح الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية معتمدا من قبل منظمة الصحة العالمية.

أن تكون الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل دخول المملكة بنحو أسبوع.

حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع.

ارتداء الكمامة من قبل جميع الحجاج والعاملين في جميع الأوقات.

إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد "سلبية" للفيروس قبل 72 ساعة من الوصول للمملكة.

الحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى المملكة.

تتخلل فترة الحجر إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج.

ارتداء الكمامة من قبل جميع الحجاج والعاملين في جميع الأوقات (غيتي)

أعباء كبيرة في وجه المعتمرين

في العام 2020 اضطرت المملكة العربية السعودية إلى تعليق مناسك العمرة خلال جائحة كورونا حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها والزائرين المعتمرين.

لكن بعد استئناف عملية أداء العمرة لم يتمكن الكثيرون في مختلف الدول الإسلامية -ومنها دولة قطر- من تأدية هذه الفريضة، سواء بسبب العديد من العوائق المرتبطة بالقيود الصحية أو زيادة الأعباء المالية.

ويوضح إبراهيم الإبراهيمي -وهو صاحب إحدى حملات العمرة في قطر- أن الجميع استبشر خيرا بعد المصالحة وفتح الحدود، إلا أن وباء كورونا خلق أعباء كبيرة في وجه المعتمرين، سواء مادية أو نفسية.

ويقول الإبراهيمي للجزيرة نت إن المعتمر بات مطالبا بدفع مبالغ مالية مضاعفة من أجل أن يؤدي فريضة العمرة في ظل الإجراءات الاحترازية، فضلا عن الضغوط النفسية المرتبطة بالخوف من الإصابة بالوباء.

ويضيف أن الباص الخاص للنقل قلت سعته إلى 20 بدلا من 50 شخصا، والغرفة من 4 أشخاص إلى شخصين، والخيمة من 12 إلى 4 أشخاص، فضلا عن زيادة أسعار تذاكر الطيران، وهو الأمر الذي اقتصرت معه رحلات العمرة بين القطريين على الرحلات الفردية فقط.

اللحاق بموسم الحج

بدوره، يعرب المدير التنفيذي لإحدى حملات العمرة مجدي عبد الحميد للجزيرة نت عن أمله في اللحاق بموسم الحج وتسيير العديد من الرحلات، وذلك بعد الانتهاء من تطعيم أكبر نسبة ممكنة من السكان بلقاح فيروس كورونا.

ويؤكد أن معظم مكاتب الحج والعمرة شرعت في إجراءات العودة لنشاطها مجددا من خلال التواصل مع الفنادق وأماكن السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة لأخذ الأسعار وبدء الترتيبات اللازمة لتسيير الحملات من الدوحة مرة أخرى، ولكنها في انتظار الموافقات واكتمال كافة التجهيزات من وزارت الخارجية، والصحة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن السلطات السعودية.