يتسابق العراقيون لإحياء بعض العادات والتقاليد الرمضانية التي ورثتها الأجيال خلال أيام الشهر الفضيل، إذ تتشابه بعضها مع الموجود في بعض الدول العربية والإسلامية وتختلف في بعضها الآخر.

وقد تسبب تفشي فيروس كورونا في تغيير الأجواء الرمضانية التي ينتظرها العراقيون بعد أن أصبح التباعد الاجتماعي سيد الموقف، لكن ذلك لم يمنعهم من التمسك بأبرز العادات والتقاليد المتوارثة من قبل الآباء والأجداد والتي لا تزال الأجيال تحافظ عليها رغم تطور أساليب الحياة.

صلة الرحم

تعتبر زيارة الأهل والأقارب والأصدقاء من أبرز العادات والتقاليد المتوارثة خلال شهر رمضان المبارك لدى العراقيين، حيث تزداد خلال أيام الشهر الفضيل وتعتبر "صلة رحم" خاصة وأنها تمارس كطقس رمضاني، ويقضي غالبيتهم ساعات ما بعد الإفطار في منازل بعضهم بعضا، وتصل أحيانا إلى أوقات السحور وتتخللها جلسات نقاشية في شتى المجالات وأبرز الأحداث التي يمر بها العراقيون.

تبادل الأطباق بين الجيران أهم ما يميز رمضان في العراق (الجزيرة)

تبادل الأطباق

ما يميز شهر رمضان المبارك في العراق أنك ستجد على سفرة أي دار تدخلها أطباقا مختلفة من المأكولات الرمضانية ليس من صنع أصحاب الدار فقط، وإنما بعضها يكون من صنع الجيران والأهل.

وجرت العادة في العراق أن يتبادل الجيران والأقارب أشهى المأكولات الرمضانية فيما بينهم، ويبادر بعض الأشخاص بإرسال أفضل طبق في فطورهم إلى جيرانهم أو أقاربهم والعكس أيضا، حيث يستبدلونه ويضعون مكانه طبقا آخر يكون مميزا على سفرتهم الرمضانية.

عراقي يجهز سيارته لتوزيع المواد الغذائية على العوائل خلال رمضان (الجزيرة)

تكافل اجتماعي

يقول المواطن العراقي مصطفى وجيه "لرمضان نكهة خاصة، لديَ فريق تطوعي نشعر بوجوب مساعدة بعضنا بعضا ونساعد من هم بحاجة لذلك، لذا نقوم بنشاطات إنسانية خلال الشهر الفضيل ونعمل على شراء مواد غذائية (أرز، زيت، عدس، فاصوليا، شاي، معجون، حليب ودجاج وغيرها) وتوزيعها على شكل سلات غذائية على الفقراء والمحتاجين لسد احتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة وارتفاع الأسعار سنويا.

ويضيف "نقوم بذلك مع فريقي التطوعي الذي يجمع التبرعات، وما يتبقى من الأموال نجهز به ملابس للأطفال الأيتام ونوزعها قبل العيد لإفراحهم. دورنا مساعدة من هم أقل منا حظا ومالا وضمن مسؤوليتنا اتجاه المجتمع مع زيادة أعداد الفقراء والمحتاجين وعجز الجهات المعنية عن الحد من الأزمة الاقتصادية".

طقوس السحور

تتشابه مظاهر طقوس السحور مع الدول العربية والإسلامية، حيث تستعد المرأة العراقية لتحضير السحور قبل وقت الإمساك بفترة قليلة لتقديم أشهى المأكولات لوجبة السحور التي تفضلها العوائل لمقاومة ساعات الصيام الطويلة.

مباراة بلعبة "المحيبس" بين شباب أحد الأحياء الشعبية في بغداد (الجزيرة)

المحيبس

ما يميز رمضان العراق عن باقي الدول العربية والإسلامية، وجود لعبة "المحيبس" (الخاتم) التي تتوارث من جيل إلى آخر ومستمرة ليومنا هذا، واليوم ورغم وجود جائحة كورونا وتفشيها في العراق وإلغاء أبرز البطولات التي تنظم في الشهر الفضيل والتي كان تتنافس فيها فُرق من مختلف مناطق بغداد ومحافظات العراق، فإن ذلك لم يمنع أن تمارس بين الأهل والأصدقاء على شكل مجموعات صغيرة في المنازل أو الأزقة أو الحدائق العامة.

وتلعب على طريقة إخفاء المحيبس في يد أحد الفريقين المتنافسين فيما بينهما، وينبغي على الفريق الثاني (الخصم) محاولة اكتشافه واستخراجه، الأمر الذي يتطلب استخدام كلمات وأهازيج مشجعة تزيد من إثارة اللعبة، إضافة إلى ذلك أدب الجلوس وحسن التعامل مع الخصم، وعندما يفوز أحد الفريقين سيكون من نصيبه أشهى الحلويات البغدادية لاسيما "زنود الست" و "البقلاوة".