السعودية.. اعتقال 3 كتاب وناشطين بعد رثائهم عبد الله الحامد

قال حساب "معتقلي الرأي" المعني بالمعتقلين في السعودية إنه تأكد لديه اعتقال السلطات ٣ من الكتاب والناشطين منذ بداية شهر رمضان الماضي بسبب رثائهم للإصلاحي الدكتور عبد الله الحامد الذي توفي في السجن.

ووفقا للحساب، تحتجز السلطات الكاتب عقل الباهلي والدكتور عبد العزيز الدخيل والمحامي الناشط سلطان العجمي.

وأشار حساب "معتقلي الرأي" إلى بعض ما كتبه الثلاثة على منصات التواصل الاجتماعي تعبيرا عن حزنهم لوفاة الدكتور عبد الله الحامد، الذي يوصف بأنه شيخ الحقوقيين والإصلاحيين بالمملكة.

وكانوا قد أعربوا عن تعازيهم لعائلته، وتحدثوا عن مآثره، وأشار أحدهم إلى أنه تحدث مع الحامد عبر الهاتف قبل أيام من وفاته وقال إن صوته كان "متعبا".

وتوفي الحامد سجينا صباح يوم الجمعة 24 أبريل/نيسان -الموافق غرة رمضان الماضي- جراء ما قالت منظمات حقوقية سعودية في الخارج إنه إهمال طبي متعمد.

وكان قد أصيب بجلطة دماغية ودخل في غيبوبة، غير أن السلطات لم تسمح بالإفراج عنه رغم عمره الذي ناهز السبعين.

وكان الحامد من أبرز دعاة الإصلاح في المملكة وأحد مؤسسي مشروع "حسم" الإصلاحي، واعتقل مرات عدة خلال مسيرته، كان آخرها في مارس/آذار 2013، وحكم عليه بالسجن 11 عاما.

🔴 عاجل 1

تأكد لنا أن الكاتب #عقل_الباهلي معتقل منذ بداية شهر رمضان على خلفية التعبير عن الرأي وتعزيته لعائلة الدكتور عبدالله الحامد. pic.twitter.com/riHihxQ7NT — معتقلي الرأي (@m3takl) July 21, 2020

🔴 عاجل 2

تأكد لنا أن الدكتور #عبدالعزيز_الدخيل معتقل منذ بداية شهر رمضان على خلفية تعبيره عن الرأي وتغريده حول وفاة الدكتور عبدالله الحامد. pic.twitter.com/I2YwSC62qg — معتقلي الرأي (@m3takl) July 21, 2020