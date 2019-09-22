البث الحي
ابحث

بينهم 34 امرأة.. اعتقال 220 متظاهرا في مصر

محمد سيف الدين-القاهرة

وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 220 متظاهرا -من بينهم 34 امرأة- خلال اليومين الماضيين، على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفق المنظمة، احتلت القاهرة النسبة الأولى من عدد المعتقلين، وهي 160، بينما اعتقل 11 في الإسكندرية، ومثلهم في الغربية، وتسعة في الدقهلية، وخمسة في القليوبية.

وطالبت المفوضية -في بيان لها صدر اليوم الأحد- السلطات المصرية بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين، كما حمّلت الحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية، مؤكدة أن الاحتجاج والتظاهر السلمي حق مشروع يكفله القانون ويجب على الدولة احترام هذا الحق.

تواصل المظاهرات
وقد تواصلت لليوم الثاني على التوالي يوم أمس السبت المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدد من المدن المصرية.

وقد شهدت مدينة السويس مظاهرات حاشدة ردد المتظاهرون خلالها شعارات مناوئة للرئيس.

وأطلقت الشرطة المصرية الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين، وأغلقت بعض الشوارع المؤدية إلى ميدان التظاهر، حيث تركزت المظاهرة في وسط المدينة، وذلك بعد مظاهرات خرجت للغرض نفسه يوم الجمعة.

كما شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شمال العاصمة المصرية مظاهرات لليوم الثاني تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت مدينة نجع حمادي في محافظة قنا مسيرة شبابية هي الأولى في صعيد مصر، منذ بدء الاحتجاجات الأخيرة التي تطالب برحيل الرئيس المصري.

وردد الشباب المشاركون في المسيرة شعارات ضد نظام السيسي تطالب بالتغيير الشامل، وقد أظهرت صور بثها ناشطون إقدام قوات الشرطة على اعتقال عدد من الشباب المشاركين في المسيرة.

دعوات لمليونية
وفي بورسعيد شمالي مصر، خرجت مسيرة طالب المتظاهرون فيها برحيل الرئيس، ورددوا هتافات ضده، منددين بتردي الأوضاع المعيشية.

وتزامن ذلك مع دعوة جديدة أطلقها الفنان والمقاول المصري محمد علي لخروج مظاهرات مليونية يوم الجمعة المقبل، للمطالبة برحيل الرئيس.

وفي السياق ذاته، تظاهر عشرات المصريين أمام مقر إقامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة نيويورك، حيث يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب السيسي بالتنحي، وبمحاكمته مع المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد وإهدار المال العام، ورفعوا لافتات تندد بانتهاكات حقوق الإنسان واعتقال آلاف المعارضين وقمع المظاهرات.

ونظم مواطنون من الجالية المصرية في واشنطن وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض للتنديد بالسيسي والمطالبة برحيله، داعين الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف دعمه له.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
في مصر.. قنابل غاز واعتقالات ضد المطالبين برحيل السيسي
الذي أخرج المتظاهرين بمصر هل يمكنه التحكم فيهم؟
دعوة لمليونية لإسقاط السيسي.. محمد علي في فيديو جديد
اعتقالات واسعة بمصر.. والمظاهرات المطالبة برحيل السيسي تتواصل
أهم الأخبار
المزيد من حريات
الطيران الكندي يجبر مسلمة على خلع حجابها أمام الركاب
هيومن رايتس تدعو السلطات المصرية لضمان حق المواطنين في الاحتجاج السلمي
خلال ألف يوم بالسجن.. أسرة محمود حسين وساعات فرح مبتسر وأحزان مستمرة
ألف يوم.. أهي محنة محمود حسين أم الصحافة المصرية؟