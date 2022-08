مدير فايزر يصاب بكورونا بعد تلقي 4 جرعات من لقاح شركته.. هل اللقاحات غير فعالة؟

أعلن مدير شركة "فايزر" (Pfizer) ألبرت بورلا إصابته بكورونا بعد أن كان قد تلقى 4 جرعات من لقاح شركته، فماذا يعني هذا؟ وما العلاج الذي تلقاه؟ وأين وصل العمل على لقاح لكورونا خاص بأوميكرون؟

وكان بورلا قد قال في بيان صحفي نشره موقع شركة فايزر أمس الاثنين، "أود إبلاغ الجمهور أنني ثبتت إصابتي بفيروس كوفيد-19، أنا ممتن لتلقي 4 جرعات من لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) وأشعر أنني بحالة جيدة في وقت أعاني فيه من أعراض خفيفة للغاية".

I would like to let you know that I have tested positive for #COVID19. I am thankful to have received four doses of the Pfizer-BioNTech vaccine, and I am feeling well while experiencing very mild symptoms. I am isolating and have started a course of Paxlovid.

