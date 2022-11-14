يحتفل في 14 نوفمبر/تشرين الثاني باليوم العالمي للسكري، وبهذه المناسبة نتعرف على شعار احتفالية هذا العام، كما نجيب عن سؤال "هل يمكن علاج السكري عبر قص المعدة؟".

وهذه المناسبة يوم رسمي للأمم المتحدة، يقام في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، احتفالا بعيد ميلاد الدكتور فريدريك بانتينغ، أحد المشاركين في اكتشاف الأنسولين، وذلك وفق بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية.

وموضوع اليوم العالمي للسكري لهذا العام 2022، والذي حدده الاتحاد الدولي للسكري، هو التثقيف حول هذا المرض، في إطار جهود تمتد لسنوات للحصول على الرعاية.

والميثاق العالمي للسكري مبادرة جديدة لحشد الجهود في جميع أنحاء العالم للحد من مخاطر الإصابة بالسكري وضمان حصول جميع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم على علاج ورعاية منصفة وشاملة وبأسعار معقولة وعالية الجودة.

هل يمكن علاج السكري عبر قص المعدة؟

وحسب جمعية السكري البريطانية يمكن أن تكون جراحة إنقاص الوزن -التي تسمى أيضا جراحة السمنة- وسيلة فعالة جدا لفقدان الوزن ووضع مرض السكري من النوع الثاني في حالة هدوء.

هذا الإجراء ينطوي على تجاوز حجم معدتك -أي أن الطعام يمر في مسار آخر ويتجاوزها- أو تصغيرها حتى تشعر بالشبع بشكل أسرع وتناول كميات أقل من الطعام. يعرف هذا النوع من الجراحة بجراحة السمنة أو جراحة التمثيل الغذائي.

وتظهر الأدلة أن الجراحة خيار علاجي فعال للغاية لبعض المصابين بداء السكري من النوع الثاني.





جراحة السمنة ومرض السكري

بالنسبة للمصابين بداء السكري، فإن جراحة علاج البدانة لا تتعلق فقط بفقدان الوزن. وينظر إليها الآن على أنها علاج فعلي للسكري من النوع الثاني، مما يساعد جسمك على إنتاج الأنسولين واستخدامه بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وأظهرت الأبحاث أن مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص تنخفض إلى ما دون نطاق مرض السكري بعد الجراحة بفترة وجيزة، حتى عندما لا يفقدون الوزن. ولهذا السبب، توقف معظم الأشخاص الذين خضعوا لجراحة السمنة عن تناول أدوية السكري بعد فترة وجيزة.

تعمل جراحة علاج البدانة على تغيير طريقة عمل الجهاز الهضمي بطرق مفيدة للمصابين بالسكري من النوع الثاني، حيث يمكن أن:

تجعلك تشعر بالشبع بسرعة أكبر، مما يعني أنك تأكل أقل.

تغيير الطريقة التي تعمل بها الهرمونات في أمعائك، والتي بدورها تؤثر على كيفية قيام جسمك بإنتاج الأنسولين.

زيادة كمية الأحماض الصفراوية التي يصنعها جسمك، مما يجعل جسمك أكثر حساسية للأنسولين.

يجعل جسمك يستخدم الأنسولين بشكل أفضل، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.

أنواع جراحات السمنة

هناك أنواع مختلفة من الإجراءات الجراحية التي قد تستخدم لمرض السكري:

ربط المعدة Gastric band

يتم وضع رباط حول الجزء العلوي من المعدة، مما يعني أنك لن تضطر إلى تناول الكثير من الطعام حتى تشعر بالشبع.

ستشعر بالشبع سريعا وستمتص سعرات حرارية أقل من طعامك. لن تضطر إلى تناول الكثير من الطعام لتشعر بالشبع.

تحويل مسار المعدة Gastric bypass

يتم إعادة توجيه الجهاز الهضمي لتجاوز معظم المعدة باستثناء كيس صغير في الجزء العلوي. ستشعر بالشبع سريعا وستمتص سعرات حرارية أقل من طعامك.

تكميم المعدة Sleeve gastrectomy

تتم إزالة جزء من معدتك، لكن لا يتم تغيير مسار الأمعاء. ولن تضطر إلى تناول الكثير من الطعام لتشعر بالشبع أيضا.





متى يوصى بجراحة المعدة؟

إذا كان مؤشر كتلة الجسم لدى الشخص 40 أو أكثر

إذا كان مؤشر كتلة الجسم بين 35 و40، ولديه حالة مرتبطة بالسمنة قد تتحسن إذا فقدت الوزن (مثل داء السكري من النوع الثاني أو ارتفاع ضغط الدم)

إذا جرب الشخص جميع طرق إنقاص الوزن الأخرى، مثل اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، لكن دون تحقيق نتائج كافية

أن يكون الشخص مستعدا للمتابعة طويلة الأمد بعد الجراحة، مثل إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة وإجراء فحوصات منتظمة.

السكري عالميا

السكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين الذي ينتجه، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

والأنسولين هرمون يضبط مستوى الغلوكوز في الدم. ويعد فرط السكر في الدم، الذي يعرف أيضا بارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، من النتائج الشائعة الدالة على خلل في ضبط مستوى السكر في الدم، ويؤدي مع مرور الوقت إلى الإضرار الخطير بالعديد من أجهزة الجسم، ولاسيما الأعصاب والأوعية الدموية.

وتقول المنظمة إنه عام 2014، مثل المصابون بالسكري نسبة 8.5% من مجموع البالغين في الفئة العمرية من 18 عاما فما فوق.

وعام 2019، كان داء السكري السبب المباشر في حدوث 1.6 مليون حالة وفاة، منها 48% قبل بلوغ سن 70 سنة من العمر.

وتسبب مرض الكلى الناجم عن داء السكري بوفاة 460 ألف شخص إضافي، في حين تسبب ارتفاع مستوى الغلوكوز بالدم في حدوث نحو 20% من الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية.