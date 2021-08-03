من يعانون من ألم العصب الوركي المعروف أيضا باسم "عرق النسا" يمكنهم القيام ببعض التمارين الرياضية والحركات التي ستخفف من المعاناة

يتسبب ألم العصب الوركي المعروف أيضا باسم "عرق النسا" في الشعور بألم شديد في أعصاب الجزء الخلفي من جسم الإنسان، وذلك بسبب حدوث انتفاخ أو انفتاق في الفقرات، وهو ما يسبب ألما يمتد للأسفل ليصل إلى إحدى الساقين أو كلتيهما.

ولألم عرق النسا أسباب عدة، بينها الحركة الخاطئة ووضعيات الجلوس والوقوف الخاطئة وأسلوب المشي الخاطئ‬ ‫وحمل الأغراض بشكل خاطئ‬، وضعف عضلات البطن، وشد عضلات الظهر والفخذ والمقعدة‬، إضافة لالتهابات الأعصاب والانزلاق الغضروفي.

والعصب الوركي هو العصب الرئيسي الذي‬ ‫يتفرّع أسفل الظهر من خلال الوركين والأرداف، ومن ثم إلى أسفل ‫الساقين، وهو يعمل على توصيل‬ ‫الحبل الشوكي مع عضلات الساق والقدم.

وتقول الكاتبة سارة لندن في هذا التقرير الذي نشره موقع "ذا لادرز" الأميركي، إن من يعانون من هذا المشكل يمكنهم القيام ببعض التمارين الرياضية والحركات التي ستخفف من المعاناة التي يسببها عرق النسا، ولكن يجب عليهم استشارة الطبيب من أجل اختيار التمرين المناسب، وتحسبا لحدوث نتائج عكسية.

وضع الركبة على الصدر:

من أهم الأشياء التي يجب معرفتها حول ألم عرق النسا، هو أننا يمكن أن نشعر بالتحسن بمجرد القيام بحركات تمديد أوتار الركبة بشكل هادئ ومريح. ويساهم تمرين وضع الركبتين على الصدر في إراحة عضلات أسفل الظهر، ويمكن تعديله بحسب لياقتك البدنية وقدرتك على ممارسة الرياضة.

وتوضح الكاتبة طريقة القيام بهذا التمرين، حيث تتمدد على سطح صلب مع ثني ركبتيك والاتكاء بذراعيك على الجانبين، ثم تقوم في كل مرة برفع إحدى الركبتين وتقريبها من صدرك، في حين تبقى الساق الأخرى على الأرض.

وإذا كنت قادرا على تطوير التمرين، يمكنك في كل مرة لف ذراعيك حول الساق التي قمت برفعها، وذلك لتقريبها أكثر من صدرك. ويمكنك أيضا المحافظة على هذه الوضعية لمدة ثلاثين ثانية، ثم الانتقال إلى الساق الأخرى.

رفع منطقة الحوض:

يعتبر تمرين رفع الحوض بسيطا ولكنه مفيد جدا لآلام عرق النسا. ويتم ذلك من خلال الجلوس بالوضعية نفسها التي تبدأ منها تمرين تقريب الركبتين من الصدر، حيث تتمدد للخلف مع ثني الركبتين والاتكاء على يديك، ثم تقوم بشد جسمك وعضلات معدتك، وثني منطقة الأرداف والحوض ورفعها إلى فوق، ويمكن المحافظة على هذه الوضعية لمدة 30 ثانية ثم التكرار.

تمرين رفع الساق:

يمكن القيام بهذا التمرين السريع والسهل بالاستعانة بأي كرسي، وهو سيساعدك على تقوية العضلات إلى جانب تمديد أوتار الركبة. ويبدأ التمرين بالجلوس مع جعل الظهر مستويا والقدمين على الأرض. وقبل أن تقوم بأي رفع، تبدأ بأخذ الساق التي تسبب لك ألما أكثر، ووضعها أمامك مع جعل الكعب على الأرض، والأصابع تتجه إلى فوق.

بعد ذلك نقوم بتمديد أوتار الركبة أو الساق، وتختبر مدى استجابة جسمك. إذا شعرت بألم شديد، فيجب عليك التوقف هنا وعدم القيام بأي حركات أخرى أكثر صعوبة. وإذا لم تشعر بانزعاج، يمكنك المضي قدما في وضعية رفع الساق.

في هذه الوضعية تجعل ساقك على خط واحد مع الأرداف، وتكون الركبة مستقيمة ولكن دون فردها بشكل مبالغ فيه، بعد ذلك ترفع تلك الساق لأعلى ارتفاع ممكن.

يمكنك القيام بهذا التمرين عدة مرات وتغير الساق في كل مرة.

تمارين رياضية تساهم في تخفيف الألم الذي يسببه عرق النسا (غيتي إيميجز)

وضعية الكوبرا:

قد يكون هذا التمرين أكثر تعقيدا وصعوبة من الوضعيات السابقة، ولكن إذا تمكنت من القيام به دون أن تشعر بالألم والإرهاق، فإنه في حكم المؤكد أنه سيساعدك بشكل كبير على التخفيف من آلام عرق النسا.

وعلى عكس التمارين السابقة التي تتضمن الجلوس على الأرداف، فإن انطلاق هذا التمرين يبدأ من الجلوس على البطن. حيث تضع ذراعيك أسفل الكتفين بقليل، ويكون الكفان ملتصقان بالأرض، وتحاول رفع صدرك مع المحافظة على الأرداف والساقين مستقيمة وملتصقة بالأرض. وتحاول الارتفاع لأبعد ما يمكن، ويكون كل وزنك مسلطا على اليدين عوض الساعدين. حاول الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 10 ثوان، ثم الاستراحة لمدة 10 ثوان. ويمكنك تكرار التمرين 3 مرات، ثم مراقبة مدى استجابة جسمك.

الجلوس وثني الساق:

هذا التمرين يمكن أن يكون أسهل باستخدام الآلة في صالة الرياضة، ولكن إذا لم يكن هذا متوفرا، هنالك أيضا طريقة لتنفيذه في البيت.

في هذا التمرين أيضا تجلس على بطنك وتضع ذراعيك في أية وضعية مريحة بالنسبة لك. ثم ترفع ساقيك للخلف من خلال ثنيهما عند الركبة، وتحاول تقريب كعبي قدميك من أردافك أكثر ما يمكن. بعدها تعيد ساقيك إلى الأرض، وتعيد التمرين 15 مرة. وإذا قمت بتكرار العملية 3 مرات، ستكون قد نفذت 45 حركة، ويمكنك الاكتفاء بعدد أقل إذا شعرت بالألم.

وضعية الوقوف وجلوس القرفصاء:

هي واحدة من أصعب التمارين الرياضية التي تخفف من ألم عرق النسا، وإذا كنت غير قادر على تحمل الألم والحركات الصعبة، فمن الأفضل ألا تجرب هذه الوضعية. ولكن إذا كان ألم عرق النسا لديك متوسطا وليس قويا، فإن هذا التمرين سيكون مفيدا لك.

تبدأ هذا التمرين بالوقوف على قدميك مع المباعدة بينهما أكثر بقليل من عرض الكتفين، وتكون أصابع القدمين متجهة للأمام. ويجب أن يكون هنالك كرسي وراءك، موجود على مسافة مناسبة حتى تجلس عليه. ثم تبدأ بثني الركبتين وشد الجسم، وتكون يداك ممدودتين إلى الأمام، وتبقى في وضعية القرفصاء إلى أن تشعر بأن أردافك لامست الكرسي الموجود وراءك.

ولكن لا تجلس، بل ارفع نفسك معتمدا على عضلات الفخذ. يمكن تكرار هذا التمرين 10 مرات ثم أخذ استراحة، وهذا التمرين سيسبب لك ألما في الساقين، ولكنه مفيد جدا للظهر على المدى الطويل.