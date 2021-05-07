يساعد سبوتنيك لايت في منع انتشار فيروس كورونا من خلال التحصين الأسرع لمجموعات كبيرة من السكان

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أمس الخميس عن لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″ يحمل اسم" سبوتنيك لايت" (Sputnik Light) طوره معهد جماليا في موسكو، فما ميزاته؟ وكيف يعمل؟ وماذا يختلف عن لقاح "سبوتنيك في" (Sputnik V) الروسي السابق؟ الأجوبة في هذا التقرير.

كم جرعة يتضمن؟

لقاح سبوتنيك لايت المضاد لكورونا من جرعة واحدة فقط.

ما الفرق بين اللقاحين؟

هذا السؤال يحتاج إلى توضيح، لقاح "سبوتنيك في" يعتمد على تقنية النواقل من الفيروسات الغدانية Adenoviruses، ويتكون من جرعتين. و"النواقل" هي حوامل يمكنها إيصال المادة الجينية من فيروس آخر إلى الخلية. وتتم إزالة المادة الجينية للفيروس الذي يسبب العدوى، في حين يدخل جين يحمل شيفرة لبروتين من فيروس آخر، وفي الحالة الراهنة هذه الشيفرة هي من فيروس كورونا، والبروتين ذو نتوءات حادة تبرز من سطحه يسمى "البروتين الشوكي" (spike protein). وهذا العنصر الجديد آمن بالنسبة للجسم، ولكنه يساعد الجهاز المناعي في الاستجابة وإنتاج الأجسام المضادة التي تحمي الجسم، وذلك وفقا لموقع اللقاح الرسمي.

الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في" تستخدم ناقلا فيروسيا يحمل رقم 26 للفيروس الغداني البشري (Ad26). أما الجرعة الثانية فتستخدم ناقلا فيروسيا برقم 5 للفيروس الغداني البشري (Ad5).

سبوتنيك لايت هو الجرعة الأولى من لقاح سبوتنيك في، أي يستخدم ناقلا فيروسيا رقم 26 للفيروس الغداني البشري.

ما فعالية سبوتنيك لايت؟

وفقا لبيان على الموقع الرسمي للقاح سبوتنيك فإن معدل فعالية لقاح سبوتنيك لايت بلغت 79.4% في اليوم 28 بعد الحصول على التحصين.

وتم حساب الفعالية على أساس بيانات من الروس الذين لم يتلقوا إلا حقنة واحدة كجزء من برنامج التطعيم الجماعي المدني، ولم يتلقوا حقنة ثانية لأي سبب في الفترة من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى 15 أبريل/نيسان 2021.

وأظهرت النتائج أن جرعة واحدة من سبوتنيك لايت يمكن أن تؤدي إلى تطوير أجسام مضادة "آي جي جي" (IgG) محددة لمستضد في 96.9% من الأفراد بعد 28 يوما من إعطائه.

هل سبوتنيك لايت فعال ضد السلالات الجديدة من كورونا؟

سبوتنيك لايت فعال ضد جميع سلالات فيروس كورونا الجديدة، وفقا لنتائج الدراسات المختبرية لمركز جماليا القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ووفقا لما ذكر البيان الرسمي.

ما مدى أمان لقاح سبوتنيك لايت؟

وفقا للموقع الرسمي للقاح، أظهر سبوتنيك لايت سجل أمان عاليا لكل من تم تحصينه بالعقار، بما في ذلك أولئك الذين لديهم مناعة سابقة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال البيان إنه حتى 5 مايو/أيار الجاري تم حقن 20 مليون شخص بالمكون الأول (الجرعة الأولى) من لقاح "سبوتنيك في" بجميع أنحاء العالم، وفي نفس الوقت لم يرد ذكر لأي حالة من خثار الجيب الوريدي المخي (Cerebral Venous Sinus Thrombosis CVST).

ما كلفة لقاح سبوتنيك لايت؟

ستكون تكلفة حقنة واحدة من سبوتنيك لايت في الأسواق الخارجية أقل من 10 دولارات.

ما متطلبات التخزين؟

نظام درجة حرارة تخزينه + 2 إلى + 8 درجات مئوية، أي نظام تخزين بسيط.

ما أهمية لقاح سبوتنيك لايت؟

قد يساعد سبوتنيك لايت في توفر إمدادات اللقاح بشكل أكبر في دول يزيد فيها انتشار الفيروس.

وسمحت السلطات الروسية بتصدير اللقاح الجديد. ومن بين الاستخدامات المحتملة لهذا اللقاح إرساله إلى الدول التي تعاني من وطأة تفش حاد وتحتاج لاحتواء الأمر بسرعة.

هل لقاح سبوتنيك لايت بديل عن سبوتنيك في؟

وفقا لما نقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الصحة الروسية فإن لقاح سبوتنيك لايت ليس بديلا عن "سبوتنيك في" لكونه مخصصا لتحقيق أهداف أخرى.

وأوضحت الوزارة أن لقاح "سبوتنيك في" يشكل المناعة الأقوى لدى الناس، لكن سبوتنيك لايت قد يستخدم لإنشاء المناعة الاجتماعية على وجه السرعة في ظروف وبائية غير ملائمة.

من جهته قال ألكسندر جينسبرغ، مدير معهد جماليا لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة "سيساعد سبوتنيك لايت في منع انتشار فيروس كورونا من خلال التحصين الأسرع لمجموعات كبيرة من السكان، وكذلك الحفاظ على مناعة عالية لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا. ويعد سبوتنيك لايت أداة جيدة لكل من التطعيم الأولي وإعادة التطعيم، ولزيادة الفعالية عندما يقترن بلقاحات أخرى".

وعلق كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي "يقلل لقاح سبوتنيك لايت من احتمالية الإصابة بالحالات الشديدة من المرض التي تؤدي إلى الاستشفاء بصورة ملحوظة من خلال حقنة واحدة. يسمح نظام التطبيق بمكون واحد بتلقيح عدد كبير من الأشخاص في وقت قصير، وهو أمر مهم بشكل خاص خلال المرحلة الحادة لانتشار بؤر عدوى فيروس كورونا بين السكان، ولتحقيق مناعة السكان بسرعة. توفر خصائص اللقاح سهولة التخزين والخدمات اللوجستية، وفي نفس الوقت سعر لقاح سبوتنيك لايت أقل من 10 دولارات".

وقال "يظل (سبوتنيك في) بمكونين (جرعتين) أداة رئيسية للتطعيم في روسيا، وسيتم تصدير سبوتنيك لايت بمكون واحد (جرعة واحدة) إلى شركائنا الأجانب، وسيساعد بشكل ملموس في تسريع التطعيم في عدد من البلدان في سياق المعركة المستمرة ضد فيروس كورونا وسلالاته الجديدة".