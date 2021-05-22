شقيق الفنان سمير غانم، قال إن الفنان أصيب بمرض "الفطر الأسود" في عينيه

تتوالى المعطيات بسرعة حول مرض الفطر الأسود الذي يصيب مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، والذي أصيب به الفنان المصري سمير غانم قبل وفاته، فما آخر المعطيات حول المرض، وكيف نتقيه، وماذا عن مرض الفطر الأبيض الذي بدأ يظهر أيضا لدى مرضى كورونا؟ الإجابات في هذا التقرير…

كانت عدة وسائل إعلامية منها روسيا اليوم وسبوتنك قد نقلت عن شقيق الفنان سمير غانم، تخطي الفنان الكوميدي كورونا، وإصابته بفشل كلوي حاد، كاشفا إصابته بمرض "الفطر الأسود" في عينيه. وأشار شقيق سمير غانم إلى أن هذا المرض هو "من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان".

وفي وقت لاحق، نقلت وسائل إعلامية عن رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية، الدكتور محمد عبدالفتاح، قوله إنه لا صحة لكل ما يتردد بشأن انتشار الفطر الأسود في مصر.

ما الفطر الأسود؟

"الفطر الأسود" (black fungus) -ويعرف أيضا باسم "فطار الغشاء المخاطي" (Mucormycosis)- يحدث بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويصاب الناس بداء الفطريات الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة، وذلك وفقا لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

ما الأعراض التي قد تنذر بالإصابة بالفطر الأسود؟

التهاب الجيوب الأنفية، وذلك وفقا لما صرحت به الدكتورة أنيتا ماثيو، اختصاصية الأمراض المعدية، مستشفى فورتيس، مولوند، في مومباي، لموقع "إنديا كوم" (india com).

انسداد الأنف أو احتقان وسيلان الأنف.

ألم موضعي في عظم الوجنة، أو تنميل أو تورم.

تغيير اللون، أو ظهور سواد فوق الأنف "جسر الأنف" (Nasal bridge).

حدوث حركة في الأسنان أو مشاكل في الفك.

مشاكل في البصر.

ألم في الصدر.

تفاقم أعراض الجهاز التنفسي.

ما مدى خطورة الفطر الأسود؟

يجب اكتشاف العدوى مبكرا وكشط الأنسجة الميتة وإزالتها. ويضطر الجراحون أحيانا إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.

ويبلغ متوسط معدل الوفيات بالعدوى 54%، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

بمجرد الإصابة، يكون المريض معرضا للموت في غضون أيام، ولكن المرض ليس معديا. وتتعامل الهند عادة مع بضع عشرات من الحالات سنويا.

وبشكل عام، تصد دفاعات الجسم الفطريات التي تؤثر فقط على من يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، مثل المرضى الذين أجريت لهم عملية زرع أو مرضى السرطان.

لماذا يتعرض مرضى فيروس كورونا لخطر الفطر الأسود؟

لدى الإصابة بفيروس كورونا وأمراض أخرى غيره، يمكن أن تحدث ظاهرة خطيرة تسمى "عاصفة السيتوكين" (cytokine storm) بسبب إفراط جهاز الجسم المناعي في رد فعله لمحاربة الفيروس عبر إفراز كمية كبيرة من السيتوكين، الأمر الذي يتسبب في تلف الأعضاء.

لذلك كان الأطباء يصفون الستيرويدات (Steroid) لتقليل الاستجابة المناعية، لكن كليهما يضعف دفاعات الجسم ويزيد من مستويات السكر، مما يؤدي إلى نمو الفطريات التي تتغذى عليه.

ما عوامل الخطر الأخرى للإصابة بالفطر الأسود؟

مرضى السكري الذين لديهم أيضا مستوى مرتفع من السكر في مجرى الدم، هم أيضا أكثر عرضة للإصابة، ولدى الهند معدلات عالية من مرض السكري.

بعض المستشفيات والأطباء بالغوا في وصف الستيرويد كما أن بعض الناس تناولوها في المنزل من دون استشارة طبية.

وقال البروفيسور سريناث ريدي من مؤسسة الصحة العامة الهندية لوكالة الصحافة الفرنسية، "بدأ الناس في استخدامها دون ضوابط وعلى نحو مفرط وغير مناسب".

ما عدد الإصابات بالفطر الأسود في الهند؟

هناك ما لا يقل عن 7250 حالة في الهند، وفقا لصحيفة هندوستان تايمز التي استشهدت بوثائق حكومية.

وأبلغت ولاية ماهاراشترا عن أكثر من ألفي حالة. وقال مسؤولون إن ولاية غوجارات، موطن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لديها نحو 1200 حالة.

وأعلنت 9 ولايات هندية على الأقل أن العدوى تحولت لديها إلى وباء، وخصصت المستشفيات في عدة مدن أجنحة خاصة لهؤلاء المرضى.

غير أن السلطات لم تذكر عدد الأشخاص الذين ماتوا على الصعيد الوطني من الفطر الأسود ولكن صحيفة هندوستان تايمز قدرت ذلك بما لا يقل عن 219 شخصا، وهو عدد من المرجح أن يكون أقل من الواقع.

كيف يتم علاج الفطر الأسود؟

دواء "أمفوتريسين بي" (Amphotericin B) هو العلاج الرئيسي المضاد للفطر الأسود.

كيف تكون الوقاية من الفطر الأسود؟

الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من الفطريات السوداء هي ارتداء قناع أثناء الخروج، خاصة في الحدائق، والمناطق المتربة، حيث يوجد ارتطام بالقمامة أو تعفن الطعام، وذلك وفقا لما صرحت به الدكتورة أنيتا ماثيو.

ارتداء ملابس طويلة تغطي الجلد.

بالنسبة لمرضى السكري وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، فإن التحكم في مستويات غلوكوز الدم أمر لا بد منه.

يجب مراقبة الأشخاص الذي يتلقون العلاج بالستيرويدات باستمرار ويجب تقليل الجرعة بالتشاور مع الطبيب.

يمنع تناول الستيرويدات إلا بعد استشارة الطبيب، فلا تعالج نفسك بنفسك.

ما الفطر الأبيض؟

بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفطرالأسود بين مرضى "كوفيد-19" في الهند، تتزايد المخاوف الآن بشأن عدوى الفطر الأبيض (الفطريات البيضاء) التي قد تكون أكثر فتكا، وذلك وفقا لتقرير في الإندبندنت (independent).

وتم اكتشاف 4 حالات من "الفطريات البيضاء" (white fungus)، والتي تسمى أيضا "داء المبيضات" (candidiasis)، يوم الأربعاء في كلية طبية تديرها الحكومة في باتنا، عاصمة ولاية بيهار الشرقية، والتي تشهد ارتفاعا خاصا في حالات كوفيد.

وقال رئيس قسم الأحياء الدقيقة في كلية ومستشفى باتنا الطبي، الدكتور سن سينغ، لوسائل الإعلام الهندية إن جميع الأشخاص الأربعة المصابين بالفطر الأبيض أظهروا أعراضا شبيهة بفيروس كورونا ولكن لم يتم كشف إصابتهم بـ"كوفيد-19″ عند اختبارهم.

وأوضح أن مرضى الفطريات البيضاء عانوا من أضرار في رئتيهم مماثلة لتلك التي تسببها عادة عدوى كوفيد.

وأضاف سن، "بعد اكتشاف الفطر الأبيض، عولج المرضى بأدوية مضادة للفطريات وأظهروا تحسنا في حالتهم منذ ذلك الحين".

كما أثار المسؤولون مخاوف من أن العدوى الفطرية تنتشر بسهولة أكبر من الفطريات السوداء إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الأظافر والجلد والمعدة والكلى والدماغ والأجزاء الخاصة والفم.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات أخرى للفطر الأبيض في جميع أنحاء البلاد.

وقال مسؤول من الكلية الطبية ذاتها للصحفيين إن مستوى تشبع الأكسجين لأحد المرضى الأربعة الذين تم اكتشاف إصابتهم بالفطر الأبيض انخفض أيضا.

ويعتقد أن الفطريات أكثر خطورة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بما في ذلك مرضى السكري وأولئك الذين يتناولون الستيرويدات لفترة طويلة من الزمن، وهي أحد علاجات حالات كوفيد الشديدة.