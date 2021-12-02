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صحة|العالم

لمقاومة نقص الحديد.. تناول هذه الفاكهة والخضروات

الرمان غني بالألياف والكالسيوم والبروتينات والحديد (غيتي إيميجز)
2/12/2021

يعد الحديد من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه الحيوية، وهناك الكثير من الفواكه والخضروات الشتوية الغنية بهذا المعدن.

وفي تقرير نشره موقع "هيلث شوتس" (health shots) الهندي، تقول الكاتبة نيها خاندلوال إن نقص الحديد يسبب عددا من المشاكل الصحية، بينها فقر الدم، لذلك ينبغي الحرص على أن يتضمن نظامنا الغذائي أطعمة غنية بالحديد.

ومن المشاكل الصحية التي يسببها نقص الحديد:

  • ضيق التنفس.
  • التعب السريع.
  • متلازمة تململ الساق.
  • فقدان الشهية.
  • ضعف التركيز.
  • تساقط الشعر.
  • هشاشة الأظافر.
  • خفقان القلب.

وهذه بعض الفواكه والخضروات الشتوية الغنية بالحديد.

الشمندر

الشمندر غني بالحديد والفيتامينات، وعلى وجه التحديد فيتامين سي (C)، كما يحتوي على البروتينات والكالسيوم والكثير من المعادن النادرة، ويعد عصير الشمندر مشروبا رائعا لمحاربة فقر الدم.

يعمل الشمندر على خفض ضغط الدم والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتعزيز القدرة على التحمل وتحسين وظائف المخ ودعم وظائف الكبد والمساعدة على الهضم. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Erich Braunsperger/dpaالشمندر غني بالحديد ويحتوي على البروتينات والكالسيوم والكثير من المعادن النادرة (الألمانية)

السبانخ

السبانخ من الخضروات الغنية بالحديد والفيتامينات الأخرى، وخاصة فيتامينات سي (C) وإيه (A) وكيه (K)، والمعادن مثل المغنيسيوم. ويعد السبانخ من الخضروات المعززة لصحة العيون والعظام، وتساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم.

البروكلي

يحتوي البروكلي على كمية مهمة من الحديد والفيتامينات، مثل فيتامين بي (B) وفيتامين سي (C)، وهو مفيد لمن يعانون من الإمساك وارتفاع نسبة السكر في الدم.

الملفوف

الملفوف غني بالحديد وفيتامين "بي 6" (B6) وحمض الفوليك والألياف ومضادات الأكسدة.

صور ملفوف من بيكسابي cabbageالملفوف غني بالحديد وفيتامين "بي 6" (B6) وحمض الفوليك والألياف ومضادات الأكسدة (بيكسابي)

الرمان

يعتبر الرمان من أفضل الأطعمة لزيادة مستويات الهيموغلوبين، حيث يحتوي على كميات مهمة من فيتامين سي (C)، كما أنه غني بالألياف والكالسيوم والبروتينات والحديد.

التفاح

يعتبر التفاح خيارا رائعا للحصول على حاجة الجسم من الحديد، ويُنصح بتناول تفاحة واحدة يوميا دون إزالة القشر، للاستفادة من جميع العناصر الغذائية.

البرتقال

يحتوي البرتقال على كمية عالية من فيتامين سي (C)، كما يساعد على مقاومة نقص الحديد وتخفيف الوزن وتقوية المناعة والحصول على بشرة جميلة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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Published On 4/10/2021
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