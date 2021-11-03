تقول أخصائية تغذية في مؤسسة الكلى الوطنية في إلينوي إن مختلف العمليات الحيوية في أجسامنا تعمل على تحويل الطعام إلى طاقة وتزويد خلايا الجسم بالمغذيات الضرورية لأداء وظيفتها، ومن الواضح أن الجهد الذي يبذله الجسم لهضم الطعام هو سبب الشعور بالتعب.

من المفترض أن نشعر بالنشاط والحيوية بعد تناول الطعام الذي يوفر لأجسامنا الطاقة التي تحتاجها طوال اليوم، ومن المحيّر أن نشعر بالخمول والنعاس بدلا من ذلك.

وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "بريفنشن" (prevention) الأميركية، قالت آريال ويغ إن الشعور بالتعب بعد تناول الطعام أمر شائع جدًا وله عدة تفسيرات.

1. هضم الطعام يستنزف طاقة الجسم

تقول أخصائية التغذية في مؤسسة الكلى الوطنية بولاية إلينوي الأميركية ميليسا بريست إن أجسامنا عبارة عن مصنع عمله سلس، حيث تعمل مختلف العمليات الحيوية على تحويل الطعام إلى طاقة وتزويد خلايا الجسم بالمغذيات الضرورية لأداء وظيفتها. ومن الواضح أن الجهد الذي يبذله الجسم لهضم الطعام هو سبب الشعور بالتعب.

وأضافت الكاتبة أن الأنسولين، وهو هرمون يفرزه البنكرياس يتحكم في نسبة السكر في الدم، له أيضًا تأثير كبير على مستويات الطاقة بعد تناول الطعام. وتوضح بريست أن مستويات الأنسولين ترتفع عند تناول الطعام حتى تكون نسبة السكر في الدم عند المستوى المطلوب، وبعد ذلك تنخفض مستويات الأنسولين مما يولد الشعور بالتعب. وتؤكد بريست أن الشعور بالنعاس بعد تناول الطعام أمر طبيعي ولا ينبغي أن يدوم طويلا.

لتجنب الشعور بالخمول بعد تناول الطعام، تنصح بريست بإضافة الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون إلى كل وجبة، واستهلاك الأطعمة الخالية من الدهون المشبعة والغنية بالألياف وغير المعالجة. كما أن ممارسة الرياضة والنوم لسبع ساعات على الأقل كل ليلة وشرب الماء سيساعدك في الحفاظ على نشاطك طيلة اليوم.

2. وجبتك تحتوي على الكثير من الدهون والكربوهيدرات

تعتبر الأطعمة المريحة لذيذة ولكنها غالبًا ما تجعلك تشعر بالخمول إذا كانت تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات. والملام الأول في هذه الحالة هو هرمون الكوليسيستوكينين الذي تفرزه الأمعاء الدقيقة.

توضح بريست أنه "إذا أكلت شريحة بيتزا بالجبن التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون وعدد كبير من السعرات الحرارية، تفرز الأمعاء هرمون الكوليسيستوكينين الذي يساعد على تكسير البروتين والدهون. وقد أظهرت بعض الأبحاث وجود علاقة بين زيادة هرمون الكوليسيستوكينين بعد تناول وجبة غنية بالدهون والشعور بالنعاس بعد بضع ساعات".

3. اختلال توازن هرمونات معينة

تؤكد بريست أن تناول أطعمة غنية بالتريبتوفان خاصة مع الأطعمة المليئة بالكربوهيدرات سيجعلك تشعر بالتعب بعد ساعات قليلة. والتربتوفان موجود بشكل أساسي في اللحوم البيضاء مثل الديك الرومي والدجاج والحليب والخبز والشوكولاتة والتونة المعلبة وجبن الشيدر والفول السوداني والشوفان. وهذا النوع من الأحماض الأمينية الأساسية يحفز إنتاج الهرمونات التي تساعد على الاسترخاء، وهي السيروتونين والميلاتونين.

4. تناولت وجبة كبيرة

في بعض الأحيان، يكون الشعور بالتعب بعد تناول وجبة مرتبطا بكمية الطعام التي تناولتها وليس نوعه. والسبب وراء ذلك بسيط حسب بريست، وهو "كلما كبرت الوجبة، زادت الطاقة التي يحتاجها جسمك لهضمها. ويمكن أن يؤدي حرق الكثير من الطاقة خلال عملية الهضم إلى الشعور بالإرهاق، لذلك ينبغي تقليل حصص الطعام وتناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين إذا شعرت بالجوع بين الوجبات".

5. قد يكون السبب عدم تحمل نوع من الأطعمة دون أن تدرك ذلك

غالبًا ما تكون مشكلة عدم تحمل الطعام أو حتى الحساسية الغذائية مرتبطة بأعراض هضمية مثل تقلصات المعدة أو الإسهال. لكن في بعض الأحيان، قد لا تدرك أنك تعاني من عدم تحمل الطعام، وأن ذلك سبب شعورك بالتعب بعد تناول الطعام. وتقول بريست إنه سواء كنت تعاني من حساسية الغلوتين مثلا أو مرض الاضطرابات الهضمية "قد تشعر بالتعب بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين لأنه يسبب رد فعل تحسسيا".

6. إدمان الكافيين لن يفيدك

عادة ما يدوم مفعول الكافيين من 3 إلى 5 ساعات بعد شرب قهوتك. لذلك، قد يكون سبب شعورك بالتعب بعد وجبة الغداء هو توقيت شرب فنجان القهوة الصباحي وليس ما تناولته.

7. حالة مرضية

إذا استبعدت جميع الخيارات الأخرى وما زلت تشعر بالتعب بعد كل مرة تناول فيها الطعام، فقد يكون الوقت قد حان لاستشارة طبيب لمعرفة ما إذا كانت لديك مشكلة صحية تفسر هذه الأعراض، مثل فقر الدم، واختلال التوازن الهرموني، وحساسية الأنسولين، ومتلازمة ما بعد الطعام مجهولة السبب.