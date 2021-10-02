تخطط ميرك وشريكتها ريدجباك لمستحضرات العلاج الحيوية للحصول على إذن الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة بأسرع ما يمكن

كيف يعمل عقار "مولنوبيرافير" (Molnupiravir) ضد كورونا؟ ومن ينتجه؟ وما مدى فعاليته؟ وهل بدأت دول العالم في طلبه؟ الأجوبة في هذا التقرير.

من ينتج عقار مولنوبيرافير؟

جرى تطوير أقراص مولنوبيرافير من جانب "ميرك" (Merck) بالتعاون مع "ريدجباك لمستحضرات العلاج الحيوية" (Ridgeback Biotherapeutics) الأميركية.

من الفئة التي يستخدم معها مولنوبيرافير؟

مولنوبيرافير مخصص للاستخدام للمرضى الذين لم يتلقوا العلاج بالمستشفيات والذين كانت لديهم أعراض لخمسة أيام أو أقل وعرضة لإصابة حادة.

كيف يعمل مولنوبيرافير؟

يعمل مولنوبيرافير عبر زرع أخطاء في الشفرة الجينية للفيروس، وهو يعد أول دواء مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كوفيد-19.

ما مدى فعالية مولنوبيرافير؟

أظهر تحليل مؤقت لتجارب في المرحلة الأخيرة لعقار مولنوبيرافير أنه قلل من خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو الوفاة بواقع 50%.

كيف علق العلماء على مولنوبيرافير؟

قال خبراء إن مولنوبيرافير يمثل انفراجة في العلاج من فيروس كورونا نظرا لقدرته على خفض احتمالات الوفاة أو ضرورة النقل إلى المستشفى إلى النصف بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الحادة لكوفيد-19.

قال الباحث الكبير في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي أميش أداليا "ستتغير قواعد اللعبة بسبب مضادات الفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم وتستطيع التأثير على خطر دخول المستشفى لهذا الحد".

أضاف أداليا أن العلاجات الحالية "مرهقة وصعبة من الناحية اللوجستية. تناول قرص بسيط عن طريق الفم سيكون عكس ذلك".

من جهته قال روبرت ديفيس الرئيس التنفيذي لشركة ميرك لرويترز إن هذا العلاج سيحدث تغييرا جذريا في أساليب السيطرة على كوفيد-19.

هل بدأ العالم بطلب علاج مولنوبيرافير؟

تخطط ميرك وشريكتها ريدجباك لمستحضرات العلاج الحيوية للحصول على إذن الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة بأسرع ما يُمكن وتقديم طلبات لهيئات تنظيم الدواء في مختلف أنحاء العالم.

صرح فيليب دونيتون الرئيس التنفيذي بوكالة "يونيت آيد" (Unit Aid) العالمية للصحة في مقابلة، بأن الوكالة وشركاءها يأملون التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل لتأمين تقديم الإمدادات الأولى من مولنوبيرافير للدول متدنية ومتوسطة الدخل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة بلومبيرغ (Bloomberg) للأنباء.

وأضاف أن وكالة يونيت آيد تجري مناقشات مع الشركة وجهات التصنيع العامة.

وقالت شركة ميرك في بيان إنها تتوقع إنتاج 10 ملايين جرعة من العلاج بحلول نهاية العام، بالإضافة لتوقع المزيد في 2022. وفي يونيو/حزيران الماضي وافقت الشركة على صفقة توريدات بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة الأميركية، وسوف تقدم بموجبها 1.7 مليون جرعة من العلاج.