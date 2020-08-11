إشارات يرسلها جسمك تخبرك أنك تأكل الكثير من الدهون.. وأغذية تساعد في حرقها

تناول الكثير من الدهون قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة الجسدية والنفسية، وإليك ٤ إشارات تدل على أنك تكثر من الدهون، ثم أغذية قد تساعدك في حرقها.

ومع أن تناول الدهون من الأمور المهمة لجسم الإنسان، إذ تساعد في تزويد الجسم بالطاقة الضرورية خلال اليوم، إلا أنه يجب تناولها باعتدال.

ويؤكد خبراء الصحة ضرورة تناول مقدار معين من الدهون، يتناسب مع قدرة وعمر كل شخص، إلا أن شريحة واسعة من الناس تُبالغ في تناول الدهون، ما قد يتسبب في ضرر كبير للجسم، ويحول دون عمل بعض وظائفه بشكل سليم.

ورغم مبالغة بعض الناس في أكل الدهون ودون معرفتهم بذلك، فإن الجسم قادر على إعطاء إشارات تحذر الشخص من أنه يتناول الدهون بشكل أكبر بكثير مما هو مطلوب.

ووفقا لموقع كليفلاند كلينيك Cleveland Clinic فإن المدخول الغذائي المرجعي dietary reference intake (DRI) للدهون لدى البالغين يتراوح من 20% إلى 35% من إجمالي السعرات الحرارية الكلية التي يتناولها الشخص.

وهذا يعني حوالي 44 غراما إلى 77 غراما من الدهون يوميا إذا كان الشخص يتبع نظاما غذائيا مكونا من 2000 سعر حراري يوميا.

وقدمت دويتشه فيله نقلا عن تقارير صحفية ألمانية، مجموعة من الإشارات التي تدل على تناول الشخص للكثير من الدهون، فما هي؟

1- زيادة الوزن

غرام واحد من الدهون يحتوي على ٩ سعرات حرارية، وهو ما يعني أكثر من ضعف السعرات الحرارية الموجودة في الغرام الواحد من البروتين والكربوهيدرات التي تحتوي على ٤ سعرات حرارية لكل غرام.

وفي حال لم يحرق الشخص -مثلا عبر ممارسة الرياضة والمشي- السعرات الحرارية المرتفعة الناتجة عن تناول الدهون، فإنه سيعاني من مشكلة زيادة الوزن.

وحسب الجمعية الألمانية للتغذية فإن التقليل من الدهون له تأثير جيد للغاية على "التمثيل الغذائي للدهون"، كما أنه يساعد في التخفيض من الكوليسترول في الدم.

2- تعرق مفرط

الأكل بشكل غير صحي وتناول الكثير من الدهون من المرجح أن يؤدي إلى الإصابة بالتعرق المفرط، لأن تناول الكثير من الدهون الحيوانية يزيد من ضغط الدم، مما يؤدي بدوره إلى التعرق المفرط، وفق ما نقلت دويتشه فيله عن مجلة "فرويندينن".

3- مشاكل في الهضم وشعور بالضيق

تسبب المأكولات الغنية بالمواد الدهنية مشاكل في الهضم، حيث تجد الأمعاء صعوبة كبيرة في هضم هذا النوع من المأكولات، مما يؤدي إلى آلام في المعدة، غازات وإسهال.

4- تعب

خطورة الدهون المرتفعة تمتد أيضا إلى الدماغ، حيث تؤثر على قدرته ويشعر الشخص كذلك بالتعب، وفقدان الرغبة وعدم التركيز.

بالمقابل هناك أطعمة قد تساعد في تحفيز جسمك على حرق الدھون الزائدة، وذلك وفقا لدويتشه فيله، نقدمها لك هنا، مع تأكيدنا أن هذا التحفيز ليس بديلا عن اتباع نظام غذائي متوازن وصحي، مع ضرورة استشارة الطبيب طبعا.

1- الفلفل الحار

مركب "كابسیسین" Capsaicin الموجود في الفلفل الحار له تأثير مساعد في حرق السعرات الحرارية ویساھم بالتالي في تقلیل الوزن، كما أنه یعزز عملیة الھضم. لكن ینبغي الحذر من الإفراط في تناول الفلفل الحار لأنه قد يزيد حرقة المعدة ويسبب مشاكل في الهضم لدى البعض.

2- القرفة والزنجبیل

التوابل مثل القرفة والھیل والكزبرة تعزز عملیة الاستقلاب بشكل كبیر. تحتوي القرفة على الكثیر من الألیاف والمواد الغذائیة النباتیة التي تساعد على تنظیم مستویات السكر في الدم. وتحتوي ھذه التوابل الشھیة على عدد كبیر من مضادات الأكسدة.

أما الزنجبیل فيعتقد أنه يساعد بالشعور بالشبع بشكل أسرع ویعزز من عملیة الاستقلاب.

3- الشاي الأخضر

یحفز الكافیین الموجود في الشاي الأخضر عملیة الھضم، كما أن هناك مواد في الشاي الأخضر تعزز من عملیة تحویل الطاقة الغذائیة إلى حرارة في الجسم، مما ینعكس إیجابیا على عملیة الأیض وحرق المزید من السعرات الحراریة.

4- خل التفاح

من الصعب تناول خل التفاح بمفرده لطعمه الحامض، لكن جرعة صغیرة منه على الشاي مع العسل له تأثیر كبیر للغایة. وكذلك استخدامه في تحضیر صلصة السلطة لما فیه من فوائد لتعزیز عملیة الھضم. كما أن له تأثيرا إیجابيا على مستوى الإنسولین في الدم ویقلل من الشعور بالجوع سریعا.

5- اللوز

يمكن للوز أن یساعد جسمك على حرق الدھون، إذ یحتوي على دھون وبروتینات صحية وبالتالي لھا تأثیر إیجابي على مستوى الإنسولین وشعورنا بالشبع، وذلك وفقا لدويتشه فيله.

بالإضافة إلى ذلك یمد اللوز الجسم بالماغنیسیوم، وھو أمر جید لتجدید العضلات وبالتالي لحرق الدھون.