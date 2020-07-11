تؤثر على تخثر الدم والمناعة.. حالة ترفع احتمالية الموت بكورونا.. ما هي؟

أظهرت دراسة صينية أن هناك حالة معينة تؤدي إلى تضاعف خطر الموت بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد "سارس كوف 2".

وتشير الدراسة -التي نشرت نتائجها اليوم السبت في مجلة "ديابيتولوجيا" (Diabetologia)- إلى أن المرضى الذين تسجل لديهم معدلات مرتفعة من السكر في الدم يواجهون خطرا مضاعفا بالوفاة جراء كوفيد-19.

وهذه المرة الأولى التي يؤكد فيها علماء أن المرضى الذين يسجلون معدلات عالية من السكر في الدم من دون تشخيص إصابتهم بالسكري يواجهون خطرا أكبر بالموت من كوفيد-19.

وحلل الباحثون معدلات الوفيات لـ605 مرضى بكوفيد-19 في مستشفيين بمدينة ووهان الصينية.

وكتب هؤلاء أن معدلات السكر المرتفعة في الدم "مرتبطة" بمعزل عن كل العوامل الأخرى بازدياد خطر الوفاة والمضاعفات جراء كوفيد-19.

وقد استند معدو الدراسة إلى بحوث سابقة أجريت على مرضى السكري.

وفي فرنسا، قضى مريض من كل 10 مصابين بكوفيد-19 يعانون أيضا من السكري، وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة لدى المصابين بالفيروس من غير مرضى السكري وفق ما أظهرت دراسة نشرتها المجلة عينها في مايو/أيار الماضي.

ولا يزال سبب ازدياد معدلات الوفاة لدى مرضى كوفيد-19 جراء السكري غير مؤكد.

وقال الباحثون إن تخثر الدم والتفاعل المفرط لجهاز المناعة قد يكون لهما دور في هذا الموضوع.

ودعا معدو الدراسة المستشفيات إلى إجراء فحوص لجميع مرضى كوفيد-19 لمعرفة مستويات السكر لديهم، خلافا للتوصيات بحصر ذلك بالمرضى المثبتة إصابتهم بالسكري.

غير أن باحثين غير مشاركين في الدراسة حذروا من حدود هذه الدراسة، وقال نافيد ستار أستاذ علوم الأيض في جامعة غلاسكو "إنه تقرير جيد، لكنه يتماشى تماما مع التوقعات".

وأضاف "ما لا يمكن للباحثين تأكيده هو ما إذا كان الاستهداف المتفاوت لمستويات السكر في الدم لدى المرضى يقود إلى فروق في النتائج".